Cuentan las antiguas crónicas que el nombre de este mes que hoy inicia proviene de los tiempos cuando Octavio Augusto, el emperador romano, gobernaba la mitad del mundo. Confiado de que su palabra era la ley y aprovechando que el año comenzaba en marzo y Julio César había muerto, decidió cambiar el orden y la sucesión de los días y darle su nombre al mes que se llamaría sextilis, alterar la duración de otros para dejarlo de 31 días -igualito al mes de julio – y desde entonces presumir que el mes de agosto estaba señalado por los dioses para honrar su buen gobierno hasta la eternidad. No sabemos si era cierto, pero nos queda claro que todavía éste, el octavo mes de nuestro calendario gregoriano, se sigue llamando agosto.

Homenajes y ambiciones parecen diferentes, pero también –y con otro nombre– son los mismos. Sin embargo, para nuestra buena fortuna, hoy es un buen día para ocupar la memoria en otra cosa: un escritor que indudablemente se ganó la eternidad y celebrar su más famosa obra: Herman Melville y su novela "Moby Dick"

Nacido el 1 de agosto de 1819 en Nueva York, Herman fue el tercero de los ocho hijos de Allan Melville y María Gansevoort y se convertiría en uno de los más notables ensayistas y narradores de la literatura estadounidense. Un hombre que, a pesar de haber tenido una infancia acomodada, lo perdería todo muchas veces y para escapar de sus naufragios abordaría muchos barcos.

A la muerte de su padre, que se había declarado en bancarrota, Melville tomó la grave decisión de abandonar la tierra firme de su patria y cruzar las grandes aguas hasta llegar a Liverpool y trabajar como marino. Estuvo primero en un buque de carga, luego en un barco ballenero y su propia vida pareció convertirse en una novela de aventuras. Melville y el capitán de aquel barco no se llevaban bien, así que cuando llegó a las Islas Marquesas, se escondió hasta que la nave partió, tras 18 meses de travesía. Tomado como prisionero, vivió algunos meses entre los polinesios y se puso a escribir duras críticas con los intentos europeos de "civilizar" a los isleños, a los que consideraba caníbales, debatiéndose entre convertirlos al cristianismo o arriesgar la vida para simplemente escapar. Enterado de que un cachalote había atacado y hundido al ballenero Essex en mitad del océano Pacífico, se horrorizó al escuchar que algunos de los náufragos habían terminado comiéndose a sus compañeros muertos para sobrevivir y entonces todos sus pensamientos se transformaron. Consiguió la libertad, se instaló en Maui por un tiempo y decidió cambiar de oficio y de actitud. Convirtió sus amargas experiencias en emocionantes relatos y consideró un regalo de los mares, la pasión que sentía por escribir. Fue entonces cuando logró enrolarse en una fragata de la Marina estadounidense y decidió volver a casa.

Una vez de regreso conoció a Elizabeth, la que había de ser esposa, publicó sus escritos y logró una bien merecida fama como narrador de aventuras. Sus novelas, “Redburn” - basada en su primer viaje por mar-, y “La guerrera blanca” que relata sus experiencias en el ejército- tuvieron una gran popularidad.

Trabajando en sus escritos sin parar, se instaló con su esposa y sus hijos, en una granja cerca de Pittsfield, Massachusetts y entabló amistad con Nathaniel Hawthorne, autor que le influyó notablemente y se convertiría, en más que un invitado frecuente, en parte de la familia. Cuenta la leyenda que en .su casa de color mostaza, Melville instaló su estudio en la planta de arriba, con su escritorio cerca de la ventana que daba al norte y que enmarcaba la cumbre del Monte Greylock, la montaña más alta de Massachusetts, y que allí, mirando su cima en un día soleado, le sorprendió que “el ápice horizontal aparecía como un cachalote que se eleva en la distancia". Dicen que por eso allí, en aquella habitación, completó el manuscrito de “Moby Dick”.

Inspirado en Nathaniel Hawthorne, Shakespeare y la Biblia, Melville quiso que su obra fuera monumental y lo logró. Más de 800 páginas que describen el recorrido del barco ballenero Pequod, donde el capitán Ahab tiene un solo objetivo: matar a la ballena blanca que tiempo atrás le había arrancado la pierna izquierda. Una saga -descrita como la lucha entre el bien y el mal, donde el capitán no tiene intención de detenerse y, poseído por una amarga sed la venganza, es capaz de arriesgarlo todo: su barco, su vida y su tripulación para perseguir a Moby Dick por todos los mares del mundo y acabar con ella. Caiga quien caiga. Muera quien muera.

Con una multitud de adaptaciones –desde películas, musicales, caricaturas y hasta una serie infantil– Moby Dick no es el heroico relato de una aventura marinera. Es la demostración de que no hay locura de los animales de este mundo que no quede infinitamente superada por la locura de los hombres y un texto que plantea hasta dónde debemos perseguir nuestras obsesiones ¿hasta que hunda al último hombre? ¿Hasta que nos arrastre al fondo del mar?