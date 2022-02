Después de estos 3 años del gobierno de López Obrador debe quedarnos claro que el futuro de México no puede estar ni en el regreso al Neoliberalismo, ni en el Populismo actual.

No es a través de debilitar al estado para dar preferencia total al mercado y la inversión privadacomo el país puede desarrollarse, pero tampoco es a través de un Populismo que ha paralizado el desarrollo económico, la modernización del país ydebilitado nuestra democracia.

Los resultados de 40 años de Neoliberalismo fueron malos, la poca riqueza que se creó se quedó en pocas manos, el crecimiento económico fue sólo del 2% en promedio, los empleos que se crearon fueroninsuficientes y mal remunerados, hubo crecimiento exponencial de la economía y el empleo informal, lainversión en educación, salud, vivienda e infraestructura fue insuficiente y comoconsecuencia hubo nula movilidad social y aumento de la pobreza.

Estos 3 años de un populismo discursivo que ha dividido al país han provocado la desconfianza, ladrástica caída de la inversión privada y como consecuencia una parálisis económica y del empleoy un crecimiento de la pobreza. Los programas sociales y las remesas no han podido compensar la crisis económica y social que enfrentamos y el crecimiento del gasto público es una amenaza para la estabilidad financiera del país.

Urge pensar en una nueva estrategia para el desarrollo nacional, que garantice el estado de derecho, la seguridad pública, la inversión privada y el libre mercado y que fortalezca al estado con mayores ingresos para reducir las desigualdades y eliminar la pobreza.

Tenemos mas de 50 años negándonos a llevar a cabo una reforma fiscal para impulsar la igualdad social en educación, salud, vivienda y servicios públicos y para incentivar la inversión pública en la infraestructura que requiere el país para detonar la inversión privada, la economía y el empleo.

Una 3ª vía de desarrollo para el país pasa por una reforma fiscal que garantice un aumento anual en los ingresos públicos de 1% del PIB durante los siguientes 10 años. Estos recursos tienen que obtenerse de un aumento en las tasas impositivas y la recaudación a la gente de mayores ingresos, de la economía informal y del predial.

La población no está contenta con los resultados del actual gobierno, pero desconfía de la oposición y tiene miedo de regresar al pasado y de perder los programas y apoyos sociales que recibe.

Para que la gente crea en una nueva alternativa política no se requiere un programa de gobierno,sino de un compromiso claro con un desarrollo con igualdad social y la erradicación de la pobreza y que se diga de donde se van a obtener los recursos para impulsar el gasto social y la inversión.

Entendámoslo, ya no le demos más vueltas, no hay forma de reducir las desigualdades y la pobreza, así como garantizar el estado de derecho y la seguridad para detonar el crecimiento económico y del empleo si no se aumentan los ingresos y el gasto público.