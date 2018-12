La economía es también un estado de ánimo.

Felipe González

SÓLO MOMENTOS Y RECUERDOS: como se lo he expresado en otras ocasiones, estimado lector, de vez en vez me gusta compartir temas de carácter personal. Es importante hacerlo en una comunidad. Nos identifica con semejantes y nos ayuda a reflexionar. Estuve algunos días sin publicar notas pues surgió un viaje un tanto inesperado. A mi hijo Carlos (“Charly”) lo invitaron a participar en un torneo, en las Islas Canarias, de basquetbol como refuerzo de un equipo de Suecia (él lleva jugando y estudiando varios meses en EU). La oportunidad de verlo jugar contra equipos de España, África, Rusia y EU era única. Estoy convencido de que, al final, lo único que te llevas son sólo momentos y recuerdos y no había forma de dejar ir éste (recuerde, la inversión patrimonial es un medio y no un fin). No hablo más de ello (muy orgulloso de mis hijos Marta María, “Semilla”, “Charly” y Bruno). El deporte ha sido la mejor forma de forjar en ellos carácter y disciplina. Durante el viaje estuve unos días en Madrid y no pude alejarme de mi perfil de analista. Esto fue lo que vi.

GOBIERNOS ESPAÑOLES: España ha tenido gobiernos de distinta índole. Derecha, izquierda y populistas después de la dictadura franquista que finalizó en 1975. Hasta 1977, sucedieron las primeras elecciones democráticas. De destacar la gestión de Felipe González, primer presidente socialista y el que mayor tiempo ha estado en el cargo (13 años y cinco meses). Los gobiernos españoles han lidiado con terroristas (ETA), guerras y fuertes crisis económicas (2008-2014) con Zapatero que llevaron al desempleo a tasas históricas de más de 20.0%, además de gobiernos marcados por fuerte corrupción que propició la salida de Mariano Rajoy el 1 de junio del 2018 y la amenaza de independencia de Cataluña. El gobierno actual es nuevamente socialista (partido PSOE Partido Socialista Obrero Español) encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

ECONOMÍA ESPAÑOLA: en el 2017, la economía española continuó mostrando un considerable dinamismo. El PIB creció a 3.0%, ligeramente inferior al registrado en el 2016; el incremento del empleo en relación con el año anterior. Para el 2018 y el 2019, el PIB se estima en 2.8%; el objetivo de déficit público, 3.2% del PIB, se alcanzará e incluso puede situarse por debajo. España sigue inmersa en una recuperación intensa, mucho más equilibrada que la experimentada en anteriores ciclos expansivos. España es la economía número 13 de 182 países del mundo vs el número 15 de México. Por PIB per cápita, ocupa el lugar 29 vs 63 de nuestro país. Sin embargo, existen riesgos externos e internos como el mencionado tema de Cataluña. De la magnitud y de la persistencia de la crisis catalana dependerá en gran medida la marcha de la economía española en el 2019. Para muchos, España se encuentra en una tesitura compleja, entre la complacencia de unos ante los éxitos logrados y la autoflagelación de otros ante la insuficiencia de lo alcanzado. Como ve, a simple vista la foto económica de España parece mejor a la nuestra, a pesar de sus grandes problemas en años recientes.

BOLSA ESPAÑOLA: España no ha destacado en su comportamiento bursátil en medio de las crisis económicas recientes, escándalos y movimientos separatistas (ver gráfica anexa). Existen cuatro bolsas: la de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Su índice más conocido es el Ibex 35 de 35 emisoras. Los españoles suelen tener inversiones en bancos españoles. El de mayor difusión, Santander.

LO QUE ME DIJERON: siempre aprovecho para platicar con taxistas, empleados de tiendas, restaurantes, hoteles, etcétera. La mayoría reconoce mejoría en la economía luego de una profunda crisis, pero todavía con retos. Muchos ganan menos sueldo, pero saben que hay más gente con trabajo y lo aceptan. Conocen del nuevo gobierno populista en México y sólo nos desean suerte (“El cambio es la única constante”).

LO QUE VI: una ciudad muy limpia, muy segura, con restauración permanente de edificios y monumentos. Ciudadanos orgullosos de su país, aunque no muy contentos con formar parte de la zona euro (“cada país es diferente y tenemos prioridades diferentes”). Mucho cuidado al medio ambiente y un creciente comercio global. Un transporte público de primera en donde nadie suelta sus celulares durante los recorridos en el metro. Entrada la Navidad, muy fuerte la propaganda de dos empresas internacionales: Netflix y Amazon.

CONCLUSIÓN: luego de nueve días laborales, parece que no me perdí de nada. Los mercados siguen volátiles, el entusiasmo inicial por una mejoría comercial China-EU un día avanza y otro retrocede. Las dudas del nuevo gobierno de López Obrador prevalecen y el tipo de cambio se mantuvo entre $20.30 y $20.4. Me quedo con la capacidad de adaptación que vi en los ibéricos y el saber que pese a las adversidades los países se recuperan. ¡Con actitud y ánimo enfrentaremos cualquier reto!

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]