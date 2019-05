Es otro contexto histórico, cierto, en el que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador congrega a prácticamente todos los dirigentes sindicales de la República en una comida en la cual los convoca a la concordia.

Sin duda un contexto histórico al que llevó al Presidente Lázaro Cárdenas a fundar el sindicalismo que prevaleció durante todo el siglo pasado, pues aquella decisión política, origen del corporativismo, lo hizo fuerte.

Ahora, de alguna manera, más allá de las euforias discursivas, el Presidente López Obrador le da a su gobierno su propio sindicalismo uno de dirigentes sindicales realistas que, como hace 80 años, se alinearon con el nuevo régimen: Ah, Lampedusa.

Zedillo tuvo mal arranque, excelente cierre

En la mañanera del pasado miércoles se recordó la brutal caída económica en el primer trimestre del gobierno de Ernesto Zedillo, por el error de diciembre y otras circunstancias no tan sencillas de explicar.

Sin embargo, no se dijo que, en la segunda mitad de 1996, su segundo año de gobierno, se reordenó la administración de Zedillo y la economía no sólo empezó a crecer, crecía a tasas no vistas desde los años sesenta.

Menos se quiso recordar que Zedillo dejó una economía en crecimiento, con una estabilidad que ha durado hasta la fecha y, gracias a la cual, el gobierno lopezobradorista puede hacer cambios sin trastocarla. Al menos hasta ahora.

El Estado se debilita por extorsiones criminales

En Ciudad Juárez, un pequeño empresario pagaba protección para evitar que las bandas criminales le incendiaran su establecimiento. Tuvo un bache económico y, para poder pagar la protección, dejó de pagas hasta las cuotas del IMSS.

Un día llegaron al negocio actuarios del IMSS a embargarlo todo. Desesperado, llamó a sus “protectores”. Con sorpresa vio que llegaron en 10 minutos. Cuatro hombres armados amagaron a los actuarios y les ordenaron retirarse y no regresar otra vez.

El tiempo ganado permitió pagar las deudas y lo impuestos y salió del bache. Le preguntaron: ¿por qué preferiste pagar la protección que los impuestos? Porque los criminales me queman el negocio. Eso hace del crimen organizado un gobierno paralelo, más eficaz que el constitucionalmente establecido.

Notas en remolino

Como balde de agua fría tiene que caer la reacción de la lideresa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi. Elogió la aprobación de la reforma laboral; ahora exige medidas para vigilar su cumplimiento y el de las reglas ambientales. Caramba, nada le gusta… Muy cauteloso habrá de conducirse el canciller Marcelo Ebrard, pues, si como dicen, formará un frente para respaldar la política internacional del gobierno, puede recibir un reproche que le recuerde que toda la política se hace en Palacio… Vaya responsabilidad la de la Secretaria de Energía Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero, cuando se enteran que mucho de la calificación de la deuda soberana de México depende de lo que ellos hagan en Pemex… Cuidado, la toma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM augura agitación futurista y, lo peor, parece ser alentada desde el gabinete… Hablar en el Plan Nacional de Desarrollo de legalización de las drogas mete, innecesariamente al gobierno lopezobradorista en ruta de confrontación con Washington. Lo veremos si algo se concreta… Martín Esparza estuvo como líder sindical del SME en la comida de dirigentes, pero se olvidan que el SME ya es una empresa con concesiones gubernamentales…