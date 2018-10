Vuelve a considerarse

Las que volvieron a ser consideradas para formar parte de los índices de sustentabilidad fueron Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Coca-Cola FEMSA (KOF).

A través de un comunicado, se detalló que Femsa fue considerada por segundo año consecutivo para formar parte del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index; mientras que KOF fue seleccionada por sexto año consecutivo para formar parte del Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index y por segundo año en el MILA Alliance.

“Formar parte del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando acciones sostenibles que permitan generar valor social y contribuir a la transformación positiva de las comunidades en las que operamos”, dijo Genaro Borrego Estrada, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.

Que no lo engañen

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) alertó a la población sobre una nueva forma de fraude en comercio electrónico.

En un comunicado, la dependencia reportó que a través de un monitoreo cibernético detectó un nuevo modus operandi en compras por comercio electrónico.

Los estafadores realizan un pequeño cargo de 10 pesos en la tarjeta del usuario para ver si su tarjeta de crédito es válida, si tiene crédito o fondos disponibles, de forma inmediata realizan una compra de una suscripción por 999 pesos o una cantidad similar que no amerite una alerta al usuario por parte del banco. El cargo tiene por nombre “OFFICE XBOXWNDWS CR”, para el cual no necesariamente se hace la clonación del usuario sino que utilizan generadores de números hasta que alguno funcione.

La Condusef recomienda revisar su estado de cuenta de forma permanente, activar alertas por SMS, además de reportar inmediatamente cualquier cargo o consumo no reconocido.

De las favoritas

Las haciendas y casas tequileras de Jalisco se han convertido en un modelo turístico exitoso, en donde los visitantes disfrutan de la experiencia de caminar en los campos de agave y conocer la cultura del tequila.

Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, destacó que la visita a las tequileras permite que decenas de visitantes conozcan el proceso de elaboración de esta bebida que cuenta con una Denominación de Origen.

Añadió que a nivel internacional el tequila es una de las bebidas de mayor crecimiento; el año pasado se exportaron más de 211 millones de litros a 120 países y se proyecta que para el año 2021 su consumo alcance los 34.7 millones de cajas de nueve litros, convirtiéndose en la segunda espirituosa con más crecimiento universal.

Manifestó que prevén que para el 2018 la producción de tequila podría rondar los 290 millones de litros, un incremento aproximado de 3 por ciento. Además, se espera mantener una tasa de crecimiento de 5% en lo que respecta a las exportaciones, por lo cual podrían alcanzar los 216 millones de litros.

Se va

Fernando Pérez Saldívar deja el cargo de director de Proyecto de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) y se integrará como consejero del nuevo centro bursátil que inicio operaciones ea finales de julio.

A través de cuenta de Twitter, Fernando Pérez agradeció a Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretajes (Cencor) la matriz de la nueva Bolsa, la invitación a integrarse como Consejero de la Biva.

Pérez fue parte del equipo que arrancó con el proyecto de la Biva en el 2015. Incluso fue director general del proyecto antes del nombramiento de María Ariza, quien actualmente dirige a la Biva.

Fue en agosto del año pasado cuando el nuevo centro bursátil recibió el título de concesión para comenzar a operar. Su objetivo es contribuir al crecimiento y transformación del mercado de valores mexicano.

Conciencia

A través de la campaña “When you drive, never drink” (Cuando bebas, no manejes) Heineken, cuyo gerente en México es José Antonio Casillas, destacó que cuando se está detrás del volante la abstinencia es la única opción.

En un comunicado, la compañía cervecera expuso que hizo equipo con el excampeón de la Fórmula 1 Nico Rosberg, a quien presentó como embajador de la campaña, orientada a reducir la conducción bajo los efectos del alcohol.

Heineken reconoció que la Fórmula 1 representa la oportunidad de utilizar una plataforma única y poderosa, para dar a conocer un mensaje de responsabilidad convincente y audaz.

En México, 83% de las personas que condujeron lo hizo después de beber de más.

Más recreación

La que tiene planes de seguir invirtiendo en México es Ventura Entertainment. Esto, después de que su director general, Guido Benassini, mencionara que la compañía invertirá 1,600 millones de pesos en los próximos tres años, misma que será utilizada para distintos proyectos en tierras aztecas.

Adelantó que el próximo año esperan abrir 19 localizaciones en diferentes estados, los cuales incluyen parques de aventura y temáticos.