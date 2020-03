No es el momento de abandonar el ancla del superávit primario ante la inevitable caída en la calificación soberana y la pérdida del grado de inversión de Pemex. Las crisis brindan oportunidades para cambiar lo que no sirve.

Suponga que usted es el CFO (principal funcionario de las finanzas) de un gran conglomerado que produce una gama de productos. Como tal, su responsabilidad es efectuar el presupuesto anual de la empresa. Para ello utiliza varios supuestos. Después de tres meses de aprobado el presupuesto y que está siendo ejercido, los supuestos base bajo los cuales presupuestó se derrumban y colapsan. La situación no es tan temporal como se quisiera. ¿Qué pasaría? El presidente del consejo le pediría rehacer un nuevo presupuesto para enfrentar la nueva realidad. Lo esperado es un ajuste y reasignación de los gastos.

Pues el CFO del país es Arturo Herrera. Tiene que enfrentar dos choques graves (el Covid-19 y el precio del crudo) que han hecho que los supuestos bajo los cuales efectuó el presupuesto federal ya no sean válidos: una caída del precio del crudo de exportación de cerca de 70%, una perspectiva del PIB que en vez de crecer 2% tendrá una contracción, quizás, de 4.5% y una depreciación enorme del tipo de cambio. Como la empresa, lo que tiene que hacer la SHCP es rehacer el presupuesto federal para enfrentar la crisis y que las finanzas públicas sean realistas.

Pero ha habido una negativa para hacerlo ante la nueva realidad de los dos choques. Hay negación por parte del secretario: “El gasto público no caerá (...) ante la disminución de los ingresos (...) Lo que tiene que hacer el gobierno es invertir para crear empleo e inversión que compense estos efectos”. (Reforma, 20/03/20, pág. 1).

Para ello, pretenden abandonar la meta del superávit primario de 0.7% del PIB para bajarla a cero y se permitirá un endeudamiento responsable, frase dudosa esta última. Respeto técnicamente a Herrera, pero confiar en una política contracíclica para combatir esta crisis no es realista. No es el momento de abandonar el ancla del superávit primario ante la inevitable caída en la calificación soberana y la pérdida del grado de inversión de Pemex. Las crisis brindan oportunidades para cambiar lo que no sirve. Hay que ajustar y reasignar el gasto cancelando Dos Bocas, el Tren Maya, Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar, las universidades patito y los estadios de beisbol. Ello permitiría liberar recursos para la infraestructura hospitalaria para enfrentar la pandemia, recursos para los estratos más vulnerables a la crisis y aun así tener un superávit primario de, digamos, 0.2 por ciento. Más aún, se podrían obtener recursos para la crisis sanitaria girando una porción de la Línea de Crédito Flexible del FMI. Para eso es. Inclusive se podría pensar en establecer formalmente el uso de una de las facilidades crediticias que ofrece el FMI con el beneficio de la disciplina necesaria que se requiere.

La SHCP debe rehacer un presupuesto de emergencia 2020. Es una pertinencia oportuna para deshacerse de las inversiones del gobierno que son inviables y que sólo desperdician dinero. Pero el CFO tiene que convencer al presidente del consejo.