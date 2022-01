El presidente López está cada día más ebrio de poder. Es cierto que siempre hizo a un lado las opiniones ajenas, salvo las de un reducido número de personas entre las que, creo, no está ninguno de sus secretarios y secretarias de gobierno. Tengo la sospecha que de las pocas personas que escucha, entre ellas Beatriz Gutiérrez, su esposa, ninguna trata de moderarlo, sino que lo refuerzan en sus dichos y creencias. Mala cosa. El poder siempre necesita alguien o algo que le diga que no. Este exceso de positividad lo está llevando a excesos que hasta el momento no tienen ninguna consecuencia en su popularidad, pero que sí están afectando a amplios sectores sociales. Por otro lado, tampoco estoy seguro de que una baja en su rating lo hiciera cambiar de opinión.

Hablando de poder, repito lo que ya se sabe: no creo que haya habido en la historia posterior a 1910 un presidente que concentrara tanto poder como el que ahora tiene AMLO. Calles y Obregón tenían otras facciones revolucionarias con las que tuvieron que entenderse. Su poder solo puede ser comparado al que tuvieron los mandatarios de Alemán a López Portillo, pero es mayor que el de estos porque, entre otras cosas, tiene de su lado a unas dóciles fuerzas armadas activas y desplegadas en todo el país. Al menos el PRI de esa época tuvo la virtud de mantener en los cuarteles al Ejército y la Marina. Ahora, los uniformados le guardan lealtad a un hombre y no a la Constitución que juraron guardar y hacer guardar.

Poder, popularidad y fuerzas armadas, una combinación que lo ha embriagado hasta hacerlo perder piso. El presidente no sabe cuál es realmente la situación del país. Ve lo que quiere ver, lo que se fabrica en su narrativa. Esta narrativa es confirmada por sus subordinados que carecen de personalidad propia, de poder real. Por lo tanto, no se atreven a llevarle la contrario. Vivimos, hoy más que nunca, en el sexenio del “Sí, señor presidente”. Los que se han atrevido a disentir terminan renunciando, pero son pocos.

En las mañaneras sabe que puede decir lo que quiera y nadie en su entorno cercano lo cuestionara. Se da el lujo de mentir descaradamente, de atacar a diestra y siniestra, de hacer escarnio de aquellos que considera enemigos (adversarios, dice él con falsa piedad) sin que haya coto a sus excesos verbales y decisiones.

En los últimos días, el presidente López ha asegurado que la recuperación va “viento en popa”, a pesar de que los indicadores económicos del INEGI señalan la alta probabilidad de que el cuarto trimestre sea malo. Esto significa que en el segundo semestre de 2021 la recuperación se frenó y que aquel sueño de crecer al 6.3% que propuso el FMI a mitad de año no se cumplirá. Algunos hablan de un crecimiento de poco más de 5% y subrayan que nuestro país probablemente será uno de los pocos que no regresará en este año a los niveles prepandemia.

Para este 2022, las proyecciones se están ajustando a la baja. Citibanamex bajó de 2.8 a 2.5 % su pronóstico. Bank of America Securities (BofA) es más duro: reduce de 2.5 a 1.5% su expectativa y señala que la economía de nuestro país está en recesión. Se multiplican las voces que indican que este sexenio habrá nulo crecimiento. El fracaso del presidente López es lo de menos, lo malo es que su fracaso significa desempleo, malos salarios, asistencialismo, inflación.

En materia de seguridad, el mandatario y su equipo aseguran que los delitos del orden federal bajaron en los primeros tres años de esta administración poco más de 32% respecto a 2018. La magia de los números que ocultan el crecimiento de homicidios dolosos, extorsiones, cobro de piso, feminicidios, acoso y violencia familiar. “Vamos bien”, dice López Obrador. Miente. El crimen se apodera de municipios, negocios e instituciones sin que la guardia nacional o las fuerzas armadas, que son lo mismo, intenten contenerlo. En feminicidios, el saldo de 2021 es de 1,004 mujeres asesinadas, un registro que subestima la realidad, pero que muestra el año con mayor violencia desde que se inicio este registro en 2015. Dentro de esta violencia, la que se desata contra la comunidad LGBT+ es muy grave, en especial contra las mujeres trans. Otro fracaso de AMLO que cuesta vidas.

En salud, la escasez de medicamentos y el COVID han marcado la dimensión del fracaso presidencial. La industria farmacéutica avizora un problema de abasto para los siguientes meses y los contagios son tan graves que es un tema prohibido en las mañaneras. Otro fracaso de López que cuesta vidas.

La realidad no entra en la narrativa presidencial. Desgraciadamente, ese discurso ya probó que solo sirve para encubrir muertes y fracasos.