El mercado global del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) sigue en crecimiento, el volumen operado promedio diario en el 2019-II creció 35% a/a y se listaron más de 170 empresas internacionales desde abril de este año

Asimismo, durante el 2019, el número de acciones de empresas superó a los fondos indizados o ETFs para totalizar más de 1,130 empresas.

No obstante, la bursatilidad sigue concentrada en pocas emisoras: 150 empresas concentran cerca de 80% del volumen operado.

Sin embargo, sigue siendo un mercado secundario dinámico y uno de los más diversificados en la oferta de títulos comparado con otros mercados emergentes. De las más de 1,100 empresas listadas a agosto pasado, la mitad fueron listadas en EU y el resto en 44 países y/o regiones autonómicas.

De la misma forma, conforman 38 industrias destacando el sector industrial diversificado con 199 empresas, tecnología con 117 y energía (petróleo y gas) con 66 emisoras.

El volumen operado de capitales en el SIC superó el promedio diario de 1,200 millones de pesos en los últimos seis meses. El volumen operado promedio diario fue de 1,407 acciones por emisora al cierre del segundo trimestre.

No todas las emisoras representan una oportunidad de compra actualmente: valuaciones altas, rentabilidad intrínseca negativa debido a pérdidas operativas netas y/o alto endeudamiento hace imperativo una discriminación de las emisoras en un indicador de grado de atractivo no solamente considerando si son bursátiles o no.

Identificamos a 45 empresas que consideramos muestran un mayor atractivo dada su mayor bursatilidad, el múltiplo de valor empresa a EBITDA actual (respecto al observado en los últimos cinco años y/o su industria), dividendo, rentabilidad sobre el capital invertido y nivel de apalancamiento.

Estas 45 empresas concentran un volumen operado promedio diario por 573.8 millones, es decir, 46% del volumen operado total, y operan diariamente 3.8 veces más acciones que el total.

Asimismo, se registran más operaciones: con un mínimo de cinco hasta 140 operaciones diarias de compraventa en los últimos seis meses.

Sin embargo, estas emisoras cuentan con una mayor liquidez. Existen 11 empresas cuyo nivel de bursatilidad es menor y que se requiere pagar un premio en el mercado primario y/o demoras en la transacción de más de un día.

Con ello, conformamos un portafolio diversificado y determinando la volatilidad de las emisoras y el rendimiento potencial con dividendos.

El objetivo es obtener una cartera óptima que, al integrar más emisoras de diferentes industrias, permite minimizar el riesgo. El portafolio sugiere una inversión mínima de 2,087 millones de pesos y otorga una mayor ponderación a los sectores de energía y consumo defensivo dadas las perspectivas positivas que presentan.

Como conclusión, dada la fuerte volatilidad en los mercados, hay que tomar ventaja del dinamismo actual en el SIC para diversificar de mejor manera nuestros portafolios y que permita mayores rendimientos con bajo riesgo.

Para consultar mayor detalle y monitoreo de este portafolio, consulta nuestro sitio web www.signumresearch.com

*Alberto Carrillo es analista senior de Signum Research.