Eliminada la figura de los “superdelegados”, ésta es sustituida por la de 32 coordinadores estatales, quienes contarán con su minigabinete, un total de siete personas en cada entidad, se anunció en Palacio Nacional.

En esta suerte de gabinete paralelo, la estructura baja a 266 coordinaciones y de ahí a 8,000 centros integradores que acercan los servicios a la gente, dijeron.

Todos los nombramientos los hará el presidente López Obrador y, así, controlará una estructura cuya presencia de alguna manera difumina a los gobernadores y ahora hasta a los presidentes municipales. La pregunta sin respuesta es: ¿Cuál es el objetivo?

Cala la sección 22 de la CNTE al gobierno

Cautelosamente optimista se mostró el coordinador de la bancada de diputados de Morena, Mario Delgado, sobre el resultado de su “diálogo” con los dirigentes de ese cártel denominado sección 22 de la coordinadora magisterial de Oaxaca, mientras éstos cercaban San Lázaro e impedían la celebración de los trabajos legislativos.

Su exigencia es regresar al pasado, cuando los dirigentes magisteriales eran quienes tomaban las decisiones laborales y administrativas del sistema educativo nacional, con vergonzosa venta o herencia de plazas.

No quieren ni siquiera la reforma educativa que a nombre del gobierno lopezobradorista presentó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma. Su bloqueo y resistencia es para calar al gobierno federal, saber hasta dónde los tolera.

Agricultura a Sonora, va en serio, dicen

Cuando a muchos se nos había olvidado el tema, apareció en Hermosillo, Sonora, el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, para firmar con la gobernadora Claudia Pavlovich un convenio por el cual recibe en comodato una propiedad.

En esa propiedad, anunció el funcionario federal, será la sede de la Secretaría de Agricultura, con lo cual se inicia el proceso de la descentralización de la dependencia, la descentralización anunciada por el gobierno federal.

No informan, sin embargo, cuándo empieza el desplazamiento de personal o si se darán opciones a quienes prefieran no desplazarse. Tampoco cuánto costará ese desplazamiento o qué prestaciones se concederán a quienes decidan dejar el Altiplano.

NOTAS EN REMOLINO

La nomenclatura priista no entiende y organizaron una reunión con el doctor José Narro, un hombre decente, con el impresentable exgobernador Ulises Ruiz, quien ha emprendido la cruzada de sorprender a incautos que no conocen su negro historial. Todo por entregar la dirigencia a un simpatizante y no a un militante... No importa el ruido, la reunión del presidente López Obrador con Jared Kushner, yerno del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se celebró fuera de cualquier sitio oficial, pues es un acercamiento, un puente que puede marcar el futuro de la relación... Por cierto, hoy estará el primer mandatario en Guelatao, para encabezar la celebración del natalicio del Benemérito de las Américas... Por más gestiones que hicieron los dirigentes del Partido Encuentro Social, se cumplió con la ley y el tribunal electoral canceló definitivamente su registro. A menos que en la próxima elección presidencial quieran intentarlo otra vez... Seguirá sin funcionar la Comisión Reguladora de Energía, por falta de acuerdos en el Senado para aprobar las propuestas de Palacio Nacional...

[email protected]