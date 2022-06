Él no es propiamente un mandatario; es un estandupero nato al que pagamos con nuestros impuestos. En realidad, bien mirado, no trabaja de presidente sino de recopilador de noticias que le sirven para engrosar su material. ¿O qué creen, que sostener un show de lunes a viernes, de dos o tres horas de duración, es fácil? Nada de eso, por eso es uno de los mejores lectores de El Universal y El Reforma, a veces también de El Financiero. Nunca de La Jornada.

Le encantan las caricaturas porque es mejor ver “monitos” que ponerse a leer un libro. En este sentido, su tradición para acopiarse de conocimientos es oral, le encanta que cada noche le cuenten hechos históricos (no muchos) y le hablen de libros que pueda mencionar en sus shows, aunque no siempre le entiende bien al asunto, como cuando habló de Rebelión en la Granja y 1984 y se le hizo bolas el engrudo. Suele pasarle, pero no hay problema, cuenta con un auditorio leal, que está obligado a elogiarlo y a hacerle preguntas a modo. En redes sociales es igual, sus seguidores lo adoran, aunque no sepan más que poner frases repetidas y emoticones e insultar a los que se atreven a dudar del estandupero.

Sus autores favoritos de los diarios y las noticias son: Carlos Loret de Mola, su ídolo al que siempre tiene en la punta de la lengua, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, a los que menciona más que a los capos de la droga. El problema con nuestro estandupero es que, a pesar de todos los años de práctica, es realmente malo. Su material es repetitivo a pesar de que suele inventar situaciones, como lo hacen otros estanduperos y siempre jura que lo puede probar. Pero no le reocupa lo malo de su material, tiene un contrato hasta septiembre de 2024 y un auditorio cautivo, tanto presencial como a distancia.

No. Definitivamente tener un presidente que se dedica a ser estandupero no es gracioso. He visto que mucha gente se burla de sus resbalones, errores y exageraciones, pero no es divertido. Tal vez si estuviera en otro escenario, una carpa o un show televisivo de comedia, sería entretenido, pero no lo creo, su material es realmente malo. Con cinco veces que se vea su espectáculo se sabe el contenido de los siguientes años de su montaje: corrupción, neoliberalismo, transformación, bla, bla; todas frases vacías de contenido.

Pienso en otros personajes que se consideraron risibles en su momento. Por ejemplo, Idi Amin, dictador de Uganda de 1971 a 1979. No era para menos, con su 1.95 metros de altura y sus 150 kilos era un personaje impresionante, enfundado en uniformes militares que parecían quedarle siempre muy justos. Sus excentricidades y apetitos se combinaban con el carisma que todo dictador necesita. Se presentaba como: “Presidente vitalicio, Jefe de las Fuerzas Armadas, Mariscal de campo, Doctor, Vc, DSO, MC, Señor de todas las bestias de la tierra y de todos los peces del mar, conquistador del Imperio británico de África en general y de Uganda en particular, y último rey de Escocia” (en serio).

En Europa y Estados Unidos, sus apoyadores iniciales, lo veían como parte del folclore africano. La revista Time le dio una portada y lo llamó “El hombre salvaje de África”. En el Reino Unido, el comediante Benny Hill lo ridiculizaba y en Estados Unidos fue caricaturizado en Saturday Night Live. Ese hombre es ahora conocido como el “carnicero de Uganda” y se cree que mandó asesinar a cerca de 500 mil personas, entre ellas a miembros de su gabinete y opositores.

En otro tiempo, Charles Chaplin, en El Gran Dictador, hizo mofa de Adolph Hitler. ¿Y por qué no? Con un bigotito ridículo y sus ganas de apoderarse del mundo marchando al paso de ganso parecía más un personaje de opereta que una amenaza. Cuando en 1940 se exhibió la película, el Führer ya había comenzado su destrucción, pero aún no se sabía de todas sus atrocidades. Años después, Chaplin declaró que si hubiera sabido lo que sucedería no hubiera rodado la cinta.

Todos los dictadores y autoritarios se parecen: hablan en nombre del pueblo porque son El Pueblo; siempre están preocupados por nosotros, su triste rebaño que necesita ser salvado de la influencia de Occidente, el comunismo, el neoliberalismo o lo que suene en el momento. En su luna de miel con sus seguidores fanáticos destilan un entusiasmo contagioso y pueden llegar a ser muy carismáticos. En este apogeo son invencibles.

En algún momento el amor termina. No, no tienen las respuestas a los problemas ni las fórmulas para una buena gobernanza. Pueden ser ridículos, ignorantes y pretenciosos, pero definitivamente no son graciosos. Los estanduperos que hacen comentarios políticos pueden ser divertidos, pero los políticos metidos a estanduperos definitivamente no lo son. Y menos si cobran de nuestros impuestos.