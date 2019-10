Se inicia la reunión mexico-norteamericana para examinar el comercio ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, con la participación, advierten, de funcionarios de alto nivel de los dos gobiernos.

Aunque el tema está estrechamente vinculado a la seguridad y la reunión es consecuencia de los acontecimientos violentos en Culiacán, es un asunto bilateral y por lo tanto coordinará el canciller Marcelo Ebrard.

Así, a querer o no, los asuntos vitales para la agenda del gobierno lopezobradorista, como lo son los temas comerciales, migratorios y de seguridad han sido ubicados en el campo de acción del canciller, con todo lo que eso significa.

¿Quiere justicia? Llene bien los informes

Las justificaciones, que no explicaciones, que nos debe el Consejo de la Judicatura Federal son las razones por las cuales un documento cuya existencia ignora la mayoría de los mexicanos, se ha convertido en elemento clave para la procuración y administración de la justicia.

Nadie nos dijo, cuando se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio, tan garantista, presumieron nuestros juristas, que su modernidad y objetivo de justicia exigía de los policías literaria habilidad para escribir informes.

Todo el fallo del juez Jesús Delgadillo Padierna se basa en “inconsistencias en el Informe Policial Homologado”. O sea, estaba mal escrito. Así, el peso de la moderna justicia depende de llenar bien un formato. ¿Así o más burocrática?

Educación: quitan dinero a discapacitados

A pesar de la apasionada narrativa de los apóstoles de la 4T, a la hora de ponerla a prueba en la realidad se quedan muy cortos sus ambiciosos objetivos sociales, porque, pese al discurso, prevalecen los prejuicios.

El gasto del gobierno federal para la educación de niños y jóvenes discapacitados de la República para 2020 lo dejan en algo casi simbólico, entre esos programas uno de educación media para discapacitados que viene, sí, del sexenio calderonista.

Alguien no les ha dicho que a la educación especial se le empezó a dar un lugar especial desde hace casi sesenta años. Exactamente, cuando no había gobiernos liberales, pero no importa, pues parece que sólo se trata de eliminar todo gasto que no sea electoralmente rentable.

NOTAS EN REMOLINO

Mis más sentidas condolencias a la querida amiga Alma Basilio... En California se efectuó la Interparlamentaria México-Estados Unidos. Solía ser foro vital para la relación entre legisladores. Esta, por lo que haya sido, pasó sin pena ni gloria. Y conste que es la única a la que por ley los estadounidenses están obligados a asistir… Por lo pronto, en la gira presidencial por Sonora, con el tema de las minorías indígenas, ya revivió la exigencia de los mayos que les regresen las tierras que les quitaron… Al parecer ya no sólo el gobierno de Zacatecas, sino hasta el gobierno federal intervendrá para romper el bloqueo de la mina “El Peñasquito”, cuyos propietarios han denunciado extorsiones millonarias… Por tener que estar en Palacio Nacional para el informe exhaustivo sobre los hechos de Culiacán, los senadores han pospuesto para el 5 de noviembre próximo la comparecencia del titular de Seguridad Alfonso Durazo… En el Estado de México se ha establecido la costumbre de juzgados itinerantes para atender eso que los académicos calificaron como “justicia cotidiana”, con lo cual van a las comunidades para resolver conflictos, que no por menores, son menos importantes para los ciudadanos… No perdamos de vista que las agencias estadounidenses quieren todavía la extradición de Ovidio Guzmán. Antes, claro, hay que recapturarlo…