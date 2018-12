Estos días de reencuentros y reflexiones, vale la pena recordar y revalorar que, si una causa merece la pena, es la de la libertad.

No existe mayor amenaza a la libertad que la concentración de poder. Si realmente queremos valorar y defender nuestro derecho a tener alternativas y a seguir eligiendo en un país de instituciones y leyes y no en uno de caudillos y caprichos, necesitamos entender lo que hoy está en riesgo.

Si en estos días pudiera pedir un deseo para México, es que uno de nuestros tres poderes, el que hoy está bajo ataque, se mantenga firme, resista y sobreviva a cualquier amenaza y chantaje. Me refiero al Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la “promesa” de la cuarta transformación le falta un poder bajo su mano para tener control absoluto del Estado y ése es precisamente el Poder Judicial. De ahí que están ideando todo tipo de historias, mentiras y estrategias para primero desprestigiarlo y después tomarlo.

El pretexto son los elevados sueldos de los ministros, magistrados y jueces, entre otros. La realidad es que quieren controlarlo para eliminar cualquier obstáculo que se les pueda atravesar en el camino o cualquier intento de contrapeso real en su lucha por destruir este país y “reconstruirlo” a imagen y semejanza de su nuevo caudillo.

Es cierto que no podemos seguir viviendo en un México con este nivel de egoísmo que genera tanta miseria y desigualdad. Es verdad que no queremos un gobierno rico y un pueblo pobre. Sin embargo, tenemos que leer entre líneas y cuidar que el engaño y la manipulación no terminen convirtiendo un debate necesario en una persecución ilegítima y muy peligrosa.

Si bien es cierto que todas las instituciones son perfectibles y que deben entender una realidad que las obliga a reinventarse y a ser mucho más ágiles, también es verdad que el desprestigio al que está siendo sometido el Poder Judicial tiene un trasfondo político, cuyo objetivo es alinear todo el poder a la voluntad de quien no se conforma con haber ganado mayorías en el Congreso, pero se empeña en controlar todo.

Si en verdad valoramos nuestra libertad, hoy toca apoyar y defender al único poder que puede poner un alto a cualquier abuso descarado y a cualquier intento por convertir a México en el país de un solo hombre. No lo permitamos, hagamos votos para que el poder judicial resista cualquier presión, chantaje, amenaza o ataque y se mantenga independiente. De esta batalla inmediata depende en buena medida nuestra libertad.

