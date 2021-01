En mi colaboración de cierre de año, puse sobre la mesa, cuatro puntos que, en mi opinión, debe ser analizados a lo largo de este año y no me equivoqué al seleccionarlos: La relación bilateral México-Estados Unidos, el futuro de los organismos autónomos, el proceso de vacunación y la recuperación económica.

En el caso de lo sucesión presidencial en el país del norte todos nos sorprendimos al ver el espectáculo que los seguidores del hoy expresidente Donald Trump, montaron en la capital americana, sin duda, la democracia estadounidense tiene un antes y un después, y es en este último donde nos debe interesar que sucede.

Los primeros días de los demócratas en la Casa Blanca han sido de mucha actividad, y si bien no somos su prioridad número uno, al ritmo que van, pronto apareceremos en el mapa y hay temas que pueden tensar la relación: lo relacionado con el sector energético (la apuesta del gobierno a las energías fósiles) y los organismos reguladores que están descritos dentro del T-MEC, que curiosamente son, los famosos organismos autónomos, punto en el cuál también el inicio del año ha sido interesante.

Bajo los argumentos de reducir la burocracia y obtener fondos para otros sectores, el presidente López Obrador cuestionó la autonomía de esas instituciones diciendo que fueron creados para “simular”, sin embargo, su eliminación además de ponernos en incumplimiento con el T-MEC, puede provocar problemas como, la pérdida de especialización, control y transparencia en actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. Dicho escenario puede agravar nuestro ya precario estado y aun cuando parece que “las aguas se han calmado”, queda claro que al presidente no le gusta la existencia de nada que le reste control y seguramente pronto retomará la discusión.

Por el lado del proceso de vacunación, no ha existido un solo día en este 2021 que no sea nota, ya sea por la baja cantidad de dosis que se han recibido, por los casos de abuso de poder para recibirla antes, y por la preferencia para vacunar a los maestros en Campeche, cuando aún, el personal de salud de primera línea en sectores público y privado no ha sido vacunado al 100 por ciento.

Lo anterior refleja que el gran problema no es otro que, una mala implementación, cuyas consecuencias son el aumento de contagios, defunciones, un sistema de salud rebasado y consideremos que apenas estamos empezando el año, por cierto, espero que la recuperación del presidente sea pronta y sin dificultades, en nuestra situación actual no nos conviene agregar a la lista de problemas, inestabilidad política.

Sobre la reactivación económica, vale resaltar que aun cuando la Secretaria de Economía, crea que descubrió el hilo negro, lo que presentó sólo fue un intento por legitimar y justificar su puesto, se agradece que exista por lo menos la idea de un plan de reactivación económica, pero ¿dónde estaba el Secretario de Hacienda?, ¿los empresarios?, ¿los trabajadores?, ¿los banqueros?, es decir, como piensa reactivar algo, cuando ni siquiera logra poner en el mismo foro a los interesados y por otro lado, ¿se habrá dado cuenta que todo lo que presentó, es justamente lo contrario a lo que en el día a día hace la 4T? en pocas palabras, nada de lo que propone se puede lograr cuando diariamente se atenta contra la confianza de los empresarios y las acciones de gobierno alejan la inversión.

El riesgo de que el 2021 sea, mucho más complicado que el 2020 existe y para muestra, basta con analizar y ver los indicadores económicos del inicio del año, negativos y con una perspectiva nada favorable que a lo largo del año y si queremos ver una solución a nuestros males, empecemos por recordar que este año hay elecciones y es en ese momento cuando la voz de los ciudadanos se debe escuchar para buscar un cambio de rumbo.

Finalmente, quiero aprovechar para desearle mi estimado lector, un año lleno de grandes éxitos tanto personales como profesiones.

* Eduardo López Chávez es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos y de administración pública. Director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.