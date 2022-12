Un cáncer estigmatizado

En México hay de cánceres a cánceres. Algunos más vigilados y atendidos y más o menos cubiertos, y otros más bien discriminados e ignorados en su atención. Es el caso del cáncer de pulmón que como está vinculado al tabaquismo, históricamente en México no ha sido garantizada su cobertura con ninguna política pública, dejando a los no derechohabientes sin protección. Fue uno de los cánceres que no fue incorporado en su momento al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Ahora el Fonsabi que debería destinarse a cubrir tratamientos de enfermedades crónicas y de alta especialidad tampoco lo cubre.

A quien padece cáncer de pulmón se le suele juzgar porque “si fumaste, te lo ganaste”.

Pero es una premisa falsa. La realidad es que los casos de cáncer de pulmón por tabaquismo en el país son menos de la mitad. Hay otros factores que inciden como el humo de segunda mano, la gente que vive con fumadores, la contaminación, o los factores laborales como respirar químicos y gases tóxicos. Y un 30% de casos son de mujeres no fumadoras pero que respiraron por años humo de leña. Es decir, el hecho de ser mujer y pobre es un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón.

Lo injusto ha sido que habiendo un Impuesto especial a la compra de cigarrillos -el IEPS al tabaco- no se destine presupuesto suficiente para atender el cáncer relacionado con el tabaquismo. Lo que se recaudó por IEPS al tabaco entre 2019 y 2021 estuvo entre 12,000 y 13,000 millones de pesos. Para cubrir a los pacientes con cáncer de pulmón se requiere unos 2,500 millones de pesos, es decir menos del 20% de ese IEPS. Es simple voluntad y sensibilidad política lo que se necesita para concretarlo.

Los del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón -integrado por Fundación de Alba, Salvati y Respirando con Valor- trabajan en ello: están pugnando porque la recaudación por IEPS a tabaco transferido a las entidades federativas se use para cubrir los costos de proveer atención médica para Cáncer de Pulmón para la población sin seguridad social.

Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hecho por Judith Senyacen Méndez, evidenció que en 2021, los costos para tratamiento de cáncer de pulmón para población con seguridad social, representan en promedio 18.5% del ingreso por IEPS a tabaco. Es muy razonable que 2 de cada 10 pesos de ese IEPS se destinen a pacientes con cáncer de pulmón sin seguridad social.

Y de que se puede se puede, pues ya hay evidencia. Ha habido países que sí lo han logrado y al respecto el Colegio de México hizo en 2020 un estudio sobre cáncer y desigualdades sociales, donde comparan a México con 3 países -Perú, Brasil y Turquía- que han encontrado formas tomando de impuestos especiales para sacar los recursos; la recomendación es hacer un trabajo intersectorial entre gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para encontrar mecanismos de un acceso integral al cáncer.

La ventaja, como dice Miryana Pérez-Vela Nieto, directora general de Fundación de Alba, es que ya hay un camino andado: se tiene un protocolo técnico de atención trabajado desde el Consejo de Salubridad, los tratamientos de última generación que dan excelentes resultados están en el Compendio de Insumos. Lo que falta es acortar la brecha de diagnóstico pues del 80 al 90% de los casos se detectan de manera tardía, y aquí el Frente trabaja en capacitación a médicos de primer contacto para que ante síntomas como tos, falta de aire, baja de peso y cansancio, piensen en cáncer de pulmón.

La prioridad es asegurar el financiamiento para un programa integral de atención y que haya políticas públicas que permitan a todos los pacientes recibir la mejor atención.

Impulsa Amelaf potencial exportador

Muy importante el acercamiento que están logrando los representantes de Amelaf con las autoridades estadunidenses. En su visita a Washington hace unos días se reunieron con directivos del Departamento de Estado, el de Comercio y el de Salud, y en una anterior visita también con representantes del regulador sanitario FDA. Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, se fue la semana pasada a Washington acompañado de Astrea Ocampo, del Grupo Neolpharma -uno de los laboratorios mexicanos que más crecen-; Humberto Tello, de Dankel Medical; Rodrigo Iturralde, de Randall Laboratories, y Javier Aceves, de Pisa, la farmacéutica más grande del país. Todas productoras mexicanas de fármacos que vislumbran el gran potencial exportador hacia el norte.

Teniendo de vecino al mercado farmacéutico más grande del mundo -EUA compra casi la mitad en valor de los medicamentos de todo el mundo y crece a ritmo de 5% anual- hay la oportunidad de que México se convierta en uno de sus proveedores de medicamentos genéricos sobretodo ahora con el nearshoring que implica tener cerca los insumos. El gobierno de Estados Unidos está en ese tenor, en busca de más opciones donde adquirir insumos tan vitales como los medicamentos, y México como productor de genéricos puede ofrecer calidad y volumen. Acordaron continuar el diálogo en una nueva visita para febrero con encuentros con empresas para identificar oportunidades y alianzas. ¿Quien duda del liderazgo que Amelaf está sumiendo en el sector?

