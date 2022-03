La cobertura de la invasión de Rusia a Ucrania ha dominado las noticias en los últimos días. Se ha escrito y analizado el tema desde prácticamente todos los ángulos: desde los evidentes aspectos militares, de la lamentable pérdida de vidas humanas, de las personas desplazadas y refugiados, pasando por las implicaciones económicas y comerciales.

Independientemente de la avenida que se desee estudiar, es claro que la invasión de Ucrania rápidamente ha reorganizado el tablero de las relaciones internacionales, de modo que éste jamás será el mismo cuando el conflicto termine, dejando consecuencias de muy largo plazo.

En particular, para la Unión Europea (UE), la situación afectará los propios cimientos de su proyecto de integración. Recordemos que en sus orígenes, los países europeos deliberadamente decidieron integrarse a través de mecanismos económicos y financieros para evitar otra guerra, como las dos que en el siglo XX devastaron al continente. A pesar de algunos retrocesos, podemos asegurar que la UE es, sin duda, el proyecto de integración más exitoso en la historia contemporánea.

La foto del presidente Volodímir Zelenski firmando la solicitud de membresía a la UE, vestido con un uniforme militar, es una poderosa imagen de lo que dicha membresía significa. Ucrania codiciaba ser miembro de la UE, como muchos de los países que se desprendieron del bloque soviético. Más allá de los beneficios económicos, esta intención también implica elegir un camino totalmente diferente del que Rusia ha tomado, alineándose con el mundo occidental.

De hecho, se ha argumentado que parte de las razones que motivaron a Vladimir Putin –si es que alguien realmente puede saber esas razones además de él– era precisamente la posibilidad de que Ucrania entrara a la UE y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), poniendo a las puertas de Rusia las ideas, la economía y potencialmente, los ejércitos de la OTAN, repitiendo lo sucedido cuando los países bálticos (Letonia, Estonia y Lituania) se unieron a estos dos bloques.

No es claro cómo la UE procesará la solicitud de membresía de Ucrania, no solamente porque la guerra aún no termina, sino porque también hay otros países que iniciaron su proceso de adhesión previamente, como Montenegro y Serbia. Seguramente en Bruselas ya existe un equipo de abogados estudiando el caso.

La incorporación del país más grande de Europa a la UE sería un paso sin precedentes en la expansión del proyecto europeo, que hace no mucho tiempo enfrentaba sus propias dudas y momentos difíciles, con el fin de la era de Angela Merkel en Alemania y la salida del Reino Unido en el 2020. Los países que han extendido los apoyos más inmediatos a Ucrania son países miembros de la UE: Polonia recibiendo un gran número de refugiados y Alemania enviando pertrechos militares. Además, son notables los esfuerzos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha desplegado para mantener un canal de comunicación abierto con Rusia.

Si se encuentra una solución que detenga a Rusia, que conserve la integridad territorial de Ucrania y que al mismo tiempo permita el ingreso de este país a la UE, el proyecto europeo puede salir muy fortalecido de este conflicto.

*El autor es académico de la Universidad Panamericana; previo a eso, desarrolló una carrera de veinte años en el gobierno federal en temas de negociaciones comerciales internacionales.

Twitter: @JCBakerMX