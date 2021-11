Todo parece indicar que las cosas van regresando a su lugar y ahora sí el Gobierno mexicano decidió tomar las riendas de algo tan prioritario como son las compras de medicamentos, vacunas y demás insumos médicos rumbo al abasto del 2022.

Y algo importante es que se vuelven a utilizar las herramientas desarrolladas para estos procesos vitales de compra. Se utilizará la plataforma de Compranet que, aunque complicada, quedó demostrado es mucho más transparente que la de UNOPS pues es la hora en que no se conocen al detalle las cifras finales de la compra realizada por el organismo.

Conforme el programa de actividades de lo que ahora se llamará, ya no compra consolidada, sino “proceso de contratación consolidada”, ya no se realizará una compra multianual 2022-2024 como era el plan anunciado originalmente en julio del 2020.

Aunque no se informa con claridad al respecto, cada vez son más elementos los que evidencian que a la UNOPS se le está haciendo a un lado, o quizá tendrá un papel acotado de aquí en adelante en las compras, pero no se sabe cuál será.

Conforme un oficio membretado por la Secretaría de Salud y el Insabi, firmado por el secretario Jorge Alcocer y la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas -que circula entre la industria-, se marcan ahora sí con claridad cada uno de los pasos y fechas de las licitaciones consolidadas para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos de salud, incluidas vacunas, para el abasto de la gran parte del sistema público para 2022.

Las instituciones que incluirán su demanda son la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, el IMSS, el ISSSTE, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que lleva Hugo López-Gatell (donde se entiende incluirán las vacunas y anticonceptivos), la red de alta especialidad del CCINSHAE y el órgano que lleva los Centros de Prevención y Readaptación Social. Como se había dejado en claro desde la investigación de mercado en octubre, Pemex queda fuera de esta compra.

El primer proceso será el de compra de vacunas cuya convocatoria se publicará en Compranet, conforme dicho oficio, y aquí la pregunta es si se incluirá también la compra de vacunas anticovid porque el tema ya no será de la Cancillería sino de las autoridades de Salud, pero es un punto que aún es una incógnita.

La publicación de la convocatoria para compra de vacunas se emitirá en CompraNet el 23 de noviembre, y el fallo final será para el 22 de diciembre, misma fecha para el fallo de material de curación, de laboratorio y otros insumos para el sector. Para medicamentos y bienes terapéuticos el proceso arrancó el 5 de noviembre, la convocatoria se publicará el día 30 y el fallo será el 30 de diciembre.

Será interesante conocer ahora que empiecen a emitirse las convocatorias si se regresará al esquema anterior donde permitan participar a las distribuidoras especializadas, lo cual sería lo más lógico si es que las autoridades de los dineros, es decir la Secretaría de Hacienda, ya alcanzaron a ver con cifras claras que les ha salido más caro el caldo que las albóndigas en todos los sentidos.

Decidieron comprarle directamente a los laboratorios fabricantes, buscando conseguir ahorros y transparencia, pero sin tener todos los elementos sobre los riesgos y costos que significa si no se hace planificada y correctamente ese reparto especializado. Es la fecha en que no se ha podido poner orden en el reparto y la distribución, porque si bien han hecho compras, no han podido terminar de resolver lo de la última milla. El costo ha sido demasiado alto sobre todo para los pacientes que siguen sufriendo carencias y pausas en sus tratamientos.

maribel.coronel@eleconomista.mx