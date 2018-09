Todos condenan la agitación en la UNAM y manifiestan su respaldo a las autoridades universitarias, pero, hasta hoy parecen sólo declaraciones obvias, sin que se traduzca en acciones que las apoyen.

En la Casa de la Transición se rechazó la desestabilización de la UNAM, pero llamaron justas a las demandas estudiantiles. No se sabe si también aquella que exige que todos los cargos en la UNAM se sometan al voto estudiantil.

La electa jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pareció imparcial, pero dijo que “los universitarios decidirán la permanencia del rector”. Con tanto lavado de manos, las autoridades de la UNAM ya saben que están solas.

Fiscal: cartucheras al cañón, quepan o no

Los senadores de Morena anuncian que hoy se presentará la iniciativa para normar lo que será la Fiscalía General de la República, oficina con la cual será sustituida la actual Procuraduría.

A pesar del trabajo realizado por legisladores con algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil, los miembros del próximo gobierno no quieren esperar demasiado. Saben que el tema de seguridad es urgente.

Por esa razón, contra la opinión de algunos diseñadores de las reglas para la Fiscalía, insisten en que antes que la norma urge la designación del fiscal general de la República que asuma el puesto el 1 de diciembre próximo.

Los “gobernadorcitos” fueron elegidos

Prorrogado su mandato al frente de Morena, para convertir el movimiento en un partido hecho y derecho, la señora Yeidckol Polevnsky ha recuperado el dinamismo de su desempeño durante la campaña presidencial.

Al primer descuido sale a defender los intereses del partido que encabeza. Así salió al paso de las versiones de que el gobernador morenista electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, intentaba sobornar a diputados de Morena.

Salió a reclamar lo que considera un abusivo e inmoral “despojo” y recordó al mandatario electo que Morena ganó la mayoría en las pasadas elecciones y que está por encima de cualquier “gobernadorcito”.

Algo de verdad hay en la afirmación de la dirigente nacional de Morena, pero no debe olvidar que, diga lo que diga, los “gobernadorcitos” pueden alegar que a ellos también los eligió el voto popular. Y tendrían razón.

NOTAS EN REMOLINO

El arreglo de panistas que llevó a la declinación de Héctor Larios a sus aspiraciones a dirigir al PAN se hizo con el jefe de los anayistas, pues todos los interesados estuvieron reunidos en Querétaro... El designado director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, puede estar seguro de que, en el lapso de 27 años que quien esto escribe acudió a trabajar de traje y corbata, acumuló más horas de trabajo que él en medio siglo. Sólo como dato cultural... Acudió la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender la elección de los priistas para las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León... Como excepcionales serán vistos los senadores y diputados mexicanos, quienes no saldrán al extranjero a ninguna reunión parlamentaria. Algún día alguien les dirá que los invitan, pero con los gastos pagados. Con la pena... A veces hay que ser escépticos ante quienes dicen defender sus tierras y no aceptan conceder derecho de vía para obras públicas. No es defensa de sus propiedades, es que quieren por el metro cuadrado casi lo que cuesta el metro cuadrado en Paseo de la Reforma... ¡Ooooh, vaya sorpresa, cuando el vicecoordinador del Partido del Trabajo dice que sus diputados están dispuestos hasta a pasarse a Morena, si hicieran falta sus sufragios en alguna votación! Sacrificados que son algunos...