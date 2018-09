Acudió el rector de la UNAM, Enrique Graue, al CCH Azcapotzalco, recibió el pliego petitorio, pero un grupo de “estudiantes” lo agredió por no firmarlo, una posición radical que desvirtúa el movimiento estudiantil.

Ocurre que a los grupos estudiantiles los empieza a cercar una coalición de grupos radicales, cuyos intereses son políticos, nada que ver con los intereses de un preparatoriano.

Ni el gobierno peñista ni el equipo del presidente electo pueden dejar solo al rector de la UNAM, pues ninguno de los dos se puede dar el lujo de ser indiferente ante un intento de desestabilización política y social.

Morena: ¿olla de tamales o partido?

Si algo debe tener claro la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, es que está en chino la tarea que le encomendaron para convertir al Movimiento en un partido, con estructura y normas propias.

Los desencuentros se multiplican, hasta en el Congreso de la Unión, donde los desacuerdos entre los coordinadores y las directivas empiezan a demostrar que en más de un sentido nadie quiere cumplir normas.

De seguir así, la dirigente nacional de Morena no podrá hacer la transformación que le encomendaron, y no encabezará al partido en el gobierno, sino a la olla de tamales con morenistas de dulce, chile y manteca.

Educación: se aceleró Mario Delgado

Las prisas mediáticas no dejaron discernir que lo que respaldó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para eliminar la evaluación de profesores fue sólo un punto de acuerdo, el cual, como todos, es una llamada a misa, va el que quiere ir.

Por eso la declaración del coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, quien aseguró que “no quedará ni una coma de la reforma educativa”, lo cual es posible, pero, primero, falta mucho para que la cancelen.

Y, segundo, el designado secretario de Educación del próximo gobierno, Esteban Moctezuma, advirtió que “se cambiaría el modo de evaluar por otro no punitivo. Cuidado, don Mario, con las ansias de ser más papista que el papa.

NOTAS EN REMOLINO

¡Por favor! Faltaba que los gobernadores de las entidades del norte no aprobaran el plan para rebajar a 20% el ISR y a 8% el IVA en sus entidades, como lo propone el presidente electo. Un suicidio político no aprobarlo... En esta competencia para demostrarle al jefe quién es más austero, el equipo del futuro secretario de Hacienda ya ofreció eliminar un subsecretaría, la de Ingresos... Será el próximo viernes cuando el Consejo Coordinador Empresarial haga pública sus conclusiones después de analizar el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México... Dicen que los primeros secretarios que serán conminados a acudir el Senado serán José Antonio González de Hacienda, Ildefonso Guajardo de Economía y Luis Videgaray de Relaciones Exteriores... Nada nuevo que la ley de austeridad presentada en San Lázaro postule que no más nuevas plazas en el gobierno federal. ¿Sabían que ésa fue propuesta a la llegada de Miguel de la Madrid al gobierno, en 1982...? No nos dejemos impresionar por el tsunami de iniciativas en el Congreso. Todavía no se integra una sola comisión en ninguna de las dos cámaras.

