En medio de indignación de las bancadas del PAN y del PRD, Blanca Lilia Ibarra y Carlos Alberto Bonnin rindieron protesta como nuevos integrantes del INAI ante el pleno del Senado de la República. En la víspera, el comité de acompañamiento había seleccionado a 11 candidatos “idóneos”, de los cuales nueve esperaban noticias hasta el fin de semana... pero vino el madruguete, antecedido por una bronca morrocotuda y la ratificación del dictamen de la nueva Ley de Propaganda Gubernamental.

Las bancadas de Acción Nacional y el PRD acusaron a las del PRI y PT-Morena de acordar los nombramientos de dos empleados del Senado de la República, para ocupar las vacantes y abandonaron el salón de plenos, antes de la votación y sólo sus coordinadores, Fernando Herrera Ávila y Luis Sánchez, respectivamente, hicieron uso de la tribuna, minutos después, para manifestar su rechazo.

“No se trata de llegar a un vulgar intercambio de cuotas entre partidos para simular democracia”, reprochó en la tribuna el coordinador de la bancada panista, Fernando Herrera, “se trata de dar cumplimiento al objetivo de integrar un instituto con los mejores, con quienes garanticen total objetividad. No se trata, pues, de poner a personas que vayan con una consigna, con una indicación de que ‘me la debe’, para evitar bochornosos actos (...) lamentablemente se ha perdido el respeto y se ha extraviado el equilibrio de poderes; el respeto que se tienen las fracciones parlamentarias, el peso específico del cual gozan y las reflexiones que se hacen para entregar lo mejor a México ha sido subordinado por el temor, por la consigna de mandar personas con un encargo particular: cuidar las espaldas a no sabemos qué intereses”.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD expuso que el PRI y sus aliados impulsaban a dos exfuncionarios del Senado, con clara simpatía partidista, que es justamente lo que no se quería. “De ser éste el caso, existe conflicto de intereses. El Senado elige a sus trabajadores, para un órgano de este tamaño. ¿Qué se pretende? ¿Terminar con el INAI? ¿Se pretende sepultar al INAI? ¿A quién le sirve esto? ¿A un partido político? ¿Para qué le sirve a este partido político terminar con el prestigio que pudiera tener todavía este instituto? Me parece que es un desaseo tremendo”, indicó.

El Ejecutivo federal podría objetar el nombramiento de alguno (o los dos) comisionados del INAI aunque, por lo pronto, un grupo de mujeres que participaron en el proceso tramitará un amparo ante la justicia federal.

Embalados, los senadores iban anoche por avalar la minuta que eliminaría el fuero para los funcionarios y legisladores y la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República.

De inmediato, más de 300 organizaciones civiles, académicas, empresariales y colectivos de víctimas levantaron la voz para repudiar este albazo y advirtieron que antes debe reforzarse el Artículo 102 Constitucional, para garantizar la autonomía e independencia de la institución que sustituirá a la PGR.

EFECTOS SECUNDARIOS

PERSISTENCIA. El primero fue Armando Ríos Piter, cuando faltaban 48 horas para el primer debate presidencial. Y luego, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Ambos públicamente respaldaron a José Antonio Meade y, complementariamente, despreciaron a Ricardo Anaya. El oficialismo quiere que el ex secretario peñista personifique el voto útil pero los saldos del posdebate y una rebelión en ciernes entre la cúpula priista han ralentizado esa estrategia. La reunión de José Ramón Martel, asesor político de Meade, con Alfonso Durazo y Julio Scherer Ibarra generó focos rojos en el war room meadeadista donde no ignoran la irritación del ex vicecoordinador de la bancada tricolor en la LXII Legislatura (y recuerdan su animadversión con Luis Videgaray) sobre todo porque están en ciernes otras incorporaciones, entre ellas, Carlos Joaquín, quien hace dos años se alejó del priismo para aceptar la candidatura del PAN y del PRD a la gubernatura de Quintana Roo. Martel y Joaquín forman parte de Encuentro Generacional, un crisol de exdirigentes del MNRJ que fueron cobijados por el régimen desde el CREA entre 1976 y 1988 y que por tercera vez vería frustrada su intención de llegar a Los Pinos. La primera fue con Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu y la segunda, con Roberto Madrazo Pintado.

CONFIRMACIÓN. A partir del 1 de mayo, Eduardo Kukutschka asumirá la dirección general de Exportadora de Sal con la misión (casi) imposible de sacar a la paraestatal de la situación de “pérdidas netas” imperante y un cúmulo de litigios que derivarán en más deudas. Para este año, ESSA se comprometió a entregar 7.5 millones de toneladas de sal solar a Mitsubishi Corporation con una tarifa de 14.70 dólares por toneladas FOB desde la Isla de Cedros. El año pasado, ejerció 411.9 millones de pesos de gasto de inversión, pero apenas 44.5 millones de pesos fueron destinados al mantenimiento y conservación de sus activos. Entre el 1 de noviembre del 2016 y el pasado 12 de febrero, ESSA pagó al despacho O’Melveny 2.1 millones de dólares por defenderlo en las cortes reales, en Londres, contra la demanda interpuesta por Corretaje Sudamericano, por la abrupta cancelación del contrato de construcción de una barcaza por la que pagarían 14 millones de dólares; de los cuales se pagaron la mitad y del resto tendrá que abonarse, más los intereses y los costos del juicio. Después de dos meses trágicos, Felipa de Jesús Quiñones regresa a la subdirección operativa de la paraestatal y Musoke Nakamura quedará a cargo del área administrativa, mientras el nuevo director se presenta en Guerrero Negro, para tomar las riendas. Jorge de Jesús Rueda y Moreno seguirá como titular del Órgano Interno de Control.