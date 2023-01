Tu plan financiero debe caber en una servilleta

Hace casi una década, en el 2013, se escribió una historia muy interesante en Estados Unidos. En una entrevista, Harold Pollock quien era profesor de la Universidad de Chicago, aseguró que un plan financiero debería ser muy simple y debería caber en una ficha de biblioteca. Agregó que si uno tiene que pagar por consejos financieros sofisticados (y muchas veces confusos), posiblemente esa asesoría esté mal.

El video de la entrevista circuló y generó muchas reacciones. La gente se empezó a preguntar dónde podrían encontrar dicha ficha de biblioteca con los mejores consejos financieros. ¿Cuál podría ser esta manera tan simple y efectiva de manejar nuestras finanzas personales, que pudiese cambiar radicalmente la vida de las personas?

Desde luego Pollock estaba hablando de manera metafórica. Pero al verse presionado, tomó una ficha de biblioteca y escribió en ella una serie de principios financieros. Tomó una foto y la subió a sus redes sociales. Eso se volvió viral. De repente estaba siendo citado en periódicos y también por otros economistas de gran reputación.

Las ideas que plasmó no fueron nada nuevo o desconocido. De hecho, son consejos bastante comunes. En esta columna hemos hablado de todos ellos, con gran detalle. Pero reveló el gran apetito que tienen las personas por asesoría financiera de calidad y fácil de entender.

¿Cuáles son esos consejos? He tratado de adaptar los originales a la realidad mexicana, pero esencialmente: 1. Ahorra entre 10 y 20% de tu ingreso para crear un patrimonio de largo plazo.

2. No tengas deudas con tarjetas de crédito (paga el saldo total cada mes).

3. Maximiza los beneficios fiscales del ahorro para el retiro (por ejemplo, en México el ahorro voluntario en las Afores es deducible. Además algunas empresas ofrecen planes de jubilaciones que igualan las aportaciones del empleado).

4. No compres o vendas acciones individuales (a menos que quieras dedicarte a ello de tiempo completo). La persona del otro lado de la mesa seguramente sabe más que tú.

5. En lugar de eso, invierte en instrumentos indexados globales, de muy bajo costo, como los ETFs (los puedes comprar desde México en cualquier casa de bolsa en línea. A diferencia de Estados Unidos, en México los fondos indexados no son de bajo costo).

6. Pon atención a los costos en tus inversiones: específicamente evita fondos de inversión o “seguros” de inversión: ambos tienen altísimos costos aunque tú no los percibas.

7. Mantén siempre una parte de tu dinero en inversiones líquidas y de bajo riesgo: un fondo para emergencias y situaciones inesperadas. Idealmente entre 3 y 6 meses de tu gasto familiar.

8. Asegúrate de proteger bien al menos lo siguiente: tu capacidad de generar ingresos (seguro de vida con invalidez), tu salud y tu hogar.

9. Compromete a tu agente de seguros y a tu asesor financiero a un estándar fiduciario (eso significa que debe poner tus intereses antes que los propios).

Siempre he pensado que las finanzas no tienen por qué ser complicadas. Pero hay gente que es muy incrédula y piensa que hay “estrategias secretas” para hacer dinero que sólo unos pocos conocen. No es así.

Existen columnistas como Carl Richards, que se han especializado por explicar conceptos financieros importantes de manera muy simple. Él se volvió famoso, porque los ilustra con diagramas en servilletas.

Carl ha escrito varios libros que me encantan (los recomiendo mucho) no solo por sus diagramas, sino por sus conceptos. Para él, “El éxito financiero tiene más que ver con nuestro comportamiento que con nuestras habilidades”. Reconocer lo que es más importante para nosotros es el primer paso para tomar decisiones financieras que estén en sincronía con nuestros valores.

Hacer un plan financiero, según Richards, no es más que “ser honesto sobre hacia dónde quieres ir, tener muy claro dónde estás hoy y hacer tus mejores estimaciones sobre cómo reducir la brecha entre los dos”.

contacto@planeatusfinanzas.com