A la vez que México y Canadá someten a la aprobación de su Congreso y Parlamento el T-MEC, el reemplazo del TLCAN, en Washington, la Casa Blanca notifica al Congreso del acuerdo comercial y también allá se pone en marcha el proceso legislativo.

México y Canadá saben que para los tres firmantes del T-MEC la ventana de oportunidad para su aprobación podría empezar a cerrarse el próximo otoño, ante la inminencia de los procesos electorales estadounidenses.

Ojalá y, cabildeos aparte, el gobierno de la República esté alerta. Hoy, según dijo el Presidente Trump a los reporteros, podría anunciar nuevas medidas para forzar a México a detener la migración centroamericana. “Medidas de grandes ligas”, dijo el inquilino de la Casa Blanca.

¿Tiene operadores políticos Claudia Sheinbaum?

Sabe la jefa de gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum que, por razones electorales, legisladores de tendencias muy radicales llegaron a. Congreso de la ciudad, grupos radicales cuya agenda ya empieza a meter en problemas a la funcionaria.

Está el ejemplo de la Ley de Derechos Humanos aprobada desde diciembre y reformada hace poco, uno de cuyos artículos para citar solo uno, en estricto rigor legaliza las invasiones y deja indefensos a los propietarios de inmuebles.

Se arma un escándalo y la señora Sheinbaum dice no estar de acuerdo con esa ley, aprobada por el Congreso controlado por Morena. Uno pensaría que una política tan experimentada cuenta tiene operadores políticos que impida que los radicales le arrebaten la agenda de gobierno. ¿Dónde han estado?

Agricultura: ¿serán inocuos los recortes?

El informe público ayer revela que la Secretaría de Agricultura es una de las dependencias del gabinete que ha sufrido más recortes presupuestales, lo cual, en cierta medida debiera preocuparnos.

Con el verano ya casi encima, seguramente el titular Víctor Romo ha procurado que los presupuestos fitosanitarios no sufran recortes que afecten su operatividad, porque sin sanidad animal y vegetal, los proyectos de desarrollo del sector se pueden ir al caño.

¿Hay suficientes recursos para asegurarse de la inocuidad de los productos agropecuarios que importamos? ¿Hay suficientes recursos para asegurarse que los productos agropecuarios que se exportan cumplan con las reglas más exigentes de otras naciones? Mejor, ¿ya le dijeron al Presidente lo que puede pasar si fallan?

Notas en remolino

Algunos pretenden comparar el caso de Emilio Lozoya con el de don Jorge Díaz Serrano. Nada que ver. Díaz Serrano comentó un viejo empresario, “fue muy hombre y pagó por delito que no cometió”. Lozoya amaga que declaren todos sus jefes. Otros tiempos, sí, pero también otros hombres muy hombres… Ya vinieron loa ejecutivos del Bank of America a decirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador de su disposición a invertir en los proyectos del Estado Mexicano… Después de sus reuniones en México, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que, sin duda, en eso de las políticas macroeconómicas todo es cuestión de semántica… Confirmó el director general del IMSS Zoe Robledo que la oficialía mayor de Hacienda le solicito elaborar un plan para distribuir las medicinas ya adquiridas. Robledo aseguró que estudiarán la propuesta. La verdad, no puede negarse a colaborar, pero puede sacar ventaja para el instituto… El consejero electoral del INE José Roberto Ruiz Saldaña está decidido a ser el “contreras “. Nada mal, pues abona a la pluralidad de opiniones, aunque Ruiz Saldaña se haya autodesignado ser el consejero de la 4T… Demasiadas y cada vez más alocadas las especulaciones sobre el incidente de la carta bomba enviada a la senadora Citlali Hernández. Esperemos los resultados de la investigación y evitemos aventarnos hasta con los sartenes sin saber qué pasó…