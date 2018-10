Si tú tienes un compromiso o cita en Paseo de las Palmas 2075 en la ciudad de México, piénsalo dos, 10 o las veces que sean necesarias, en particular, si eres disidente de la monarquía de Arabia Saudita.

Si acudes a la embajada de este país, podrías ser interrogado, torturado, desmembrado y asesinado, como le ocurrió al periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre en el interior del consulado saudí en Estambul, de acuerdo a las pruebas que tiene la inteligencia turca.

Han pasado 15 días del crimen y las sorpresas se acumulan minuto a minuto. La más reciente, el debut del vocero en manejo de crisis del príncipe criminal Mohammed bin Salman. Su nombre: Donald Trump.

Sólo desde la perplejidad se pueden asimilar las palabras que ha dicho Trump en las últimas 48 horas sobre el crimen. El lunes por la mañana, el presidente calificó a quienes mataron al periodista Jamal Khashoggi como “criminales deshonestos”, y sobre el rey Salman (que en realidad se convirtió en una figura decorativa al morir su hermano; el príncipe heredero Mohammed bin Salman es el personaje que concentra todo el poder del reino), Trump dijo: “Realmente no sabía (qué pasó). Quizá y no quiero meterme en su mente, pero me sonó como que quizá éstos podrían haber sido asesinos por cuenta propia” (The Washington Post, 15 de octubre).

Trump ratificó su papel de vocero árabe: el príncipe ha “negado totalmente cualquier conocimiento de lo que ocurrió en su consulado turco”.

Acto seguido, y con ornamento estético de parodia, el presidente de Estados Unidos (a partir de esta línea lo llamaré “vocero árabe” para no andar con rodeos) declaraba a Fox News que las sanciones de su país en contra de Riad están condicionadas al único escenario en el que el príncipe tendría conocimiento sobre el crimen. Es decir, y otra vez, sin rodeos, que la orden del asesinato saliera del palacio de Mohammed bin Salman.

La parodia no terminó con las palabras del vocero árabe. Su enviado, el secretario de Estado Mike Pompeo, repartió sonrisas y bromas durante su encuentro con los monarcas saudís. “Somos fuertes y viejos aliados”, mencionó Mohammed bin Salman. Con palabras aterciopeladas, el rey Salman le dijo a Pompeo: “Espero que se encuentre cómodo aquí”. Era tal el caramelo que el secretario de Estado estadounidense dijo: “Gracias por aceptar mi visita en nombre del presidente Trump” (edición digital del Washington Post, 16 de octubre).

El vocero árabe no ha logrado asimilar la lección sobre las revelaciones de Snowden. El espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad impactó en el poder blando estadounidense. Así lo recuerda Daniel W. Drezner en un artículo del Washington Post (que será publicado este viernes en el suplemento del diario estadounidense en El Economista), al recordar que Brasil y Alemania, socios de Estados Unidos, tomaron distancia al conocer que Merkel y Rousseff eran blancos de espionaje.

Es difícil escapar del asombro al ver la forma en que Trump está devaluando la diplomacia de su país. El descaro del príncipe es consecuencia de ello. Las risas de Pompeo frente al rey y príncipe, revelan la ausencia de rigor diplomático de su país.

Por lo pronto, no iré a Paseo de las Palmas 2075.