Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido éxito en sortear las provocaciones cotidianas del inquilino de la Casa Blanca, sin responder a ninguna de ellas, como tantos se lo reclaman.

Ayer en el Capitolio, el mensaje de Donald Trump, en estricto rigor, inició su campaña preelectoral, para estar listo dentro de 12 meses para las primeras elecciones primarias en Iowa y, como es su costumbre, México será blanco de crecientes críticas y groserías.

La respuesta neutral de “yo respeto” no podrá ser recurso eficaz durante más de un año. Pronto, antes de lo que creen, el gobierno lopezobradorista habrá de diseñar una estrategia que le permita sortear los cotidianos insultos, sin entrar en un pleito que México no puede ganar.

La falacia de la Constitución “parchada”

Por la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, se multiplicaron las ocurrencias, entre las cuales no fue menos la que propone que se haga una nueva, porque la actual ha sufrido demasiados cambios. “Muy parchada”, dijeron.

Y, casi invariablemente, ponen como ejemplo la Constitución estadounidense, a la cual se le han hecho sólo 27 enmiendas en 230 años.

Sí, pero ellos la adaptan a la cambiante realidad mediante jurisprudencia de sus tribunales, sin tocar el texto.

Un ejemplo. A casi 190 años de la proclamación de su Carta Magna, se pudo emitir jurisprudencia que eliminó la discriminación de los norteamericanos afroamericanos. No creyeron necesario cambiar el texto constitucional, como ocurre aquí.

Los legisladores deben defender el fuero

Apenas iniciado el periodo de sesiones del Congreso, desde Palacio Nacional se envían mensajes para impulsar iniciativas que traduzcan a la realidad legal de la República las promesas de campaña, como es el caso del fuero.

Apoyados en hechos, aunque no generalizados, se ha satanizado el fuero de que gozan los funcionarios y legisladores durante el tiempo de su encargo. A los abusos ocurridos se debiera responder con una reglamentación más enérgica de esa figura.

Sin embargo, en el criterio binario actual, se ha decidido eliminarlo, lo cual, bien visto, es dejar en la indefensión a funcionarios y legisladores, en el eventual caso de que llegue al poder un jefe del Ejecutivo federal que pretenda eliminar adversarios mediante acusaciones falaces.

NOTAS EN REMOLINO

El informe de los primeros 100 días de gobierno lo dará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. Buena decisión, pues es su escenario... La semana próxima, afirman, se resolverá el retraso en la construcción del ducto que traería gas natural a una termoeléctrica en Morelos. No ha sido difícil para el actual gobierno, pues el tramo de 100 kilómetros faltante no se completaba porque un alcalde de Morena hacía demandas imposibles de satisfacer en un claro chantaje a la empresa constructora... El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que reabrirá las investigaciones de los casos más rentables mediáticamente, Ayotzinapa, la Estafa Maestra, el caso Odebrecht. Ojalá y no olvide que además hay que cumplir con las tareas rutinarias de procuración de justicia... Ya empezaron en la Cámara de Diputados las audiencias en comisiones para recabar puntos de vista sobre la reforma educativa propuesta por el gobierno lopezobradorista... No se acaba de resolver el conflicto laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo sindicato es representado por el destacado abogado laboral Arturo Alcalde. Sí, el padre de la titular de la STPS... Lo que faltaba para contener a los más radicales de la CNTE. Ya se les unieron los normalistas. Una prueba, dicen los malpensados, que es posible que no importen los daños económicos si se golpea al gobernador Aureoles...

[email protected]