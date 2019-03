Dentro de once meses en Iowa se organiza la primera elección primaria, método por el cual los republicanos y los demócratas elegirán sus candidatos presidenciales en el otoño de 2020, lo cual significa que todo aspirante ya está en marcha.

Por eso Trump mantiene su discurso original: la supuesta inseguridad en la frontera sur de Estados Unidos y, júrelo, usted, si lo considera políticamente rentable, cada día será más grosero con el gobierno de México y los mexicanos.

No debe dejarse “cucar” el Presidente López Obrador y responder a las groserías de Trump. “No me voy a confrontar” dijo este jueves. Una actitud sensata y responsable, pues en una confrontación con Washington los grandes perdedores serían México y los mexicanos.

¿Quieren tronas las universidades?

En la reforma educativa que todavía discuten los diputados se inserta la obligatoriedad de la educación, casi como derecho universal, aunque algunos beneficiados no aprueben siquiera un examen de comprensión de lectura.

Parece una meta ideal, pero también utópica, pues parece que con tal de impactar en las galerías morenistas y no morenistas, a los funcionarios de la 4T no les importa que las universidades no cuenten con el cupo ni con los maestros para satisfacer tal demanda.

Claro, es cosa de recursos, pero es una broma pesada pensar que las universidades tendrán esos recursos, no es posible en épocas que por ahora son de austeridad republicana, pero que pronto, afirman, serán de “pobreza franciscana”.

¿Hasta cuando se aplicará la ley?

Cada día que pasa el gobierno lopezobradorista empieza a ser rehén de su exitosa, exitosísima, narrativa de campaña. Ahí está el ejemplo de algo que se dijo hasta el cansancio en la campaña y se repite un día y otro también cuando ya son gobierno.

Se trata de compromisos como “nunca ordenaré la represión”, “no al uso de la fuerza”, los cuales, ya en la realidad de gobernar, por humanitarios que sean, ya empezaron a atar las manos de las autoridades federales para mantener la prometida paz en la República.

Imposible esperar que, aunque la situación sea grave y esté en riesgo la integridad física de muchos ciudadanos, el gobierno de la República se atreva a hacer uso de su exclusiva prerrogativa: el uso legítimo de la fuerza del Estado. También para eso se necesita coraje político.

NOTAS EN REMOLINO

La sección 22 de la CNTE ha forzado al gobierno federal a violar las formas, pues obligó a que el Presidente le pida al titular de la SEP Esteban Moctezuma convoque al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados a atestiguar el diálogo del funcionario con los dirigentes sindicales. ¡Fuera máscaras!... En la frontera, digan lo que digan, a causa de farragosos trámites, no se aprovecha la prerrogativa del IVA de ocho por ciento y del ISR de 20. Siete de cada diez empresarios, medianos, pequeños y grandes, no pueden aprovechar la franquicia... Si, se votó en el Senado para quitarle el fuero al Presidente, nos dijeron esta mañana, pero no se nos dijo que cualquiera acusación para que al Presidente se le despoje del fuero, tiene que aprobarlo por mayoría calificada el Senado. Nada nuevo, pues... ¿Quién en el PRI de Claudia Ruiz Massieu tuvo la ocurrencia de organizar las elecciones internas el primero de septiembre, el día del Informe? Como que quieren que la elección sea en familia y en lo oscurito... Azael Santiago Chepi, ex dirigente de la sección 22 de la CNTE, se abstuvo en la votación de la reforma educativa... La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Mexicana de Aviación por presuntas prácticas monopólicas. Alguien debe avisarles que hace años que no vuela, no opera, pues. Tarde, pero sin sueño...