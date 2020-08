No pasó ni un mes de que el presidente López Obrador anunció la conformación de una distribuidora estatal de medicamentos con “garantía de no corrupción”, que la estrategia ya sufrió su primer tropiezo y éste se da justo por la parte más sensible y que se busca atacar.

El nombrado titular de dicha distribuidora, David León, fue apartado de la encomienda antes de tomar posesión nada menos que por acusaciones de corrupción: videos donde David León se ve entregando una bolsa con cientos de miles de pesos en efectivo al hermano del presidente Pío López Obrador y dando detalles como el hecho de que lleva un año haciéndolo.

La duda ahora es a quién designará el primer mandatario como encargado de la encomienda que implica además hacerse cargo del otrora laboratorio Birmex, porque ya dijo que sigue en pie la estrategia y nombrará a un nuevo responsable.

Urge saber quién está armando el plan de arranque de esa distribuidora; de dónde saldrán los recursos fiscales para echarla a andar, para contratar el personal, cuántas nuevas plazas laborales para Birmex se están considerando, en cuánto estiman la inversión requerida porque si de veras va en serio, el esfuerzo implicará varios miles de millones de pesos. Una distribuidora que cubre todo el territorio nacional tiene que contar con una amplia red de almacenes, con cientos de camiones, muchos con tecnología de cadena fría que es de lo más costoso y con operadores bien capacitados.

Y aparte, el tiempo apremia. ¿En cuántos meses calculan todo ese proceso? Tendría que definirse de inmediato quien entra en lugar de David León dada la premura del encargo. Se trata de vidas en riesgo. Cada día que pasa sin resolverse el desabasto de medicamentos que lleva más de un año, se agregan más tragedias familiares. Hay testimonios y evidencias de carencia de terapias en todo el país. Miles de pacientes han interrumpido su tratamiento y para muchos significa un terrible deterioro de su calidad de vida o riesgo de muerte.

A las más de 60,000 muertes del escenario catastrófico de la pandemia Covid19 del subsecretario López-Gatell que lamentablemente se hizo realidad, se deben sumar muchas otras de pacientes con distintas enfermedades graves que están falleciendo por no continuar con su tratamiento. De ello nos enteraremos cuando el Inegi reporte los registros de mortalidad y sus causas en 2021.

Sólo en cáncer de mama, una encuesta de la asociación civil Salvati encontró que 8 de cada 10 pacientes han interrumpido su tratamiento, y refieren una de 3 causas: por la desaparición del Seguro Popular sin tener clara la operación del nuevo Insabi, por los recortes presupuestales y por la pandemia.

A estas alturas es sabido que no resultó el experimento de contratar empresas para distribuir medicamentos sin haberlo hecho antes. El reparto de terapias es una tarea altamente compleja. Hoy se reafirma que tenían su razón de ser las distribuidoras especializadas; y si entre pocas tenían repartido el mercado público es porque para participar se requieren grandes inversiones. Así sucede en los países con extenso territorio como el nuestro.

A la corrupción que se le persiga y se le castigue con todo, pero -como dice acertadamente Irene Tello de Impunidad Cero- por qué tiene que ser a costa de los pacientes… Si a esas nos vamos que se acabe con Pemex que tiene tantos casos de corrupción. Pero no, lo que sí se aniquiló de un plumazo fue el esquema que bien o mal funcionaba para repartir terapias a quienes las necesitan.

Ahora se busca inventar el hilo negro creando desde cero una megadistribuidora del Estado. La opción de buscar distribuidoras en el extranjero en este caso no fue considerada, pero sí las hay. Con la UNOPS sólo resolverán, aparentemente, la compra de terapias, pero en el convenio firmado el organismo deja muy claro que se deslindan del reparto, pues se entregarán en el puerto acordado.

De nada servirá tener en aduanas cargamentos de medicamentos sino está asegurada la logística y transporte adecuado para hacerlos llegar enseguida a quien los requiere.

[email protected]

Twitter: @MaribelRCoronel