Triumphus bajo nubarrones

Hay quienes piensan que ser político abre la posibilidad de tener las manos sucias. Afirman que quienes toman decisiones de gran impacto para los intereses de las personas no deben actuar bajo los límites de ningún principio moral. Para decirlo coloquialmente: piensan que el fin justifica los medios. Del otro lado, los menos, están aquellos políticos que conocen los límites de lo que pueden hacer en pos del poder y de la transformación justa de la sociedad.

Vino Gabriel Boric a México y dijo en el Senado unas cuantas frases que muestran una grieta profunda entre la joven izquierda que él representa y la anquilosada y militarista, que representa López Obrador. Primero dijo Boric, fuerte y claro, que: «Cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina uno no puede callar […] no podemos mirar para el lado, ante los presos políticos en Nicaragua». Es ridículo anteponer el cálculo político al reconocimiento de los derechos, porque entonces resulta que los derechos de las personas dependen del equilibrio de fuerzas y así dejan de ser incontestables. Con su actitud ante el gobierno de Ortega, AMLO termina reduciendo la universalidad de los Derechos Humanos a las contingencias políticas, a los cálculos de unidad de la transformación regional a la cubana. Izquierda que tortura no es izquierda. Izquierda, como la de AMLO, que solapa tortura y prisión política (Nicaragua), es, al menos, hipócrita.

Otra frase de Boric que cimbró mis oídos fue esta: “Once mujeres asesinadas al día acá en México... brutal”. Sin duda, es ¡brutal! Y no ayuda la negación que hace el presidente de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que los feminicidios han ido en aumento desde hace años. Ante la evidencia López Obrador asegura que: “Antes no se clasificaba el feminicidio. No se consideraba de esa manera en las estadísticas”. Lo cual es falso. Prefiere ocultar los problemas atrás de palabras, como demagogo. La pregunta obvia es: ¿cómo va a enmendar el camino si no reconoce sus fallas?

Boric representa una izquierda democrática, que entiende el papel de la comunicación franca y de lo grave que es no respaldar con ahínco a quienes denuncian violaciones de derechos humanos. López Obrador actúa como la izquierda no democrática que desprecia la transparencia y la comunicación franca, que prefiere vivir en las falsedades y la propaganda. Piensa que apoyar a los defensores de derechos humanos es asunto contingente. Los apoya o les da la espalda dependiendo de quién tenga el poder. Y le gusta armarse su Triumphus romano ante la adversidad, y no tras la victoria.

Estoy seguro de que Andrés Manuel López Obrador es de los que piensan que el fin justifica los medios y está dispuesto a muchas cosas con tal de mantener el poder. Quizá no aceptaría recurrir a la tortura o al asesinato, como varios de sus antecesores, pero miente, engaña, deja que roben. Y violar menos los principios morales no lo exime de tener las manos sucias. Boric, hasta donde puedo ver, entiende el poder de la transparencia y de los derechos. Prefiero la luz que la inmundicia.