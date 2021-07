Los avatares legales del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación José Luis Vargas han avivado los intentos de anular la autonomía que asegura su independencia.

Ya saltó al ruedo el Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar a quejarse que no puede atender los problemas del tribunal porque los magistrados están fuera de su control.

De la independencia del Tribunal depende la integridad de las elecciones, por lo cual preocupa” la línea” que apunta a urdir un abordaje que, sin rubor, ponga al tribunal al servicio del gobierno, no del Estado Mexicano.

¿Hay alcaldías en año de Hidalgo?

El interregno, intencionalmente alargado por el Gobierno de CDMX abre espacio para que en algunas alcaldías que perdió Morena parezca que los “encargados” ven este lapso ideal para el Año de Hidalgo.

Sin querer queriendo, los esfuerzos por recuperar terreno son mejor aprovechados por algunos que, seguramente ya atrajeron la atención del Palacio del Ayuntamiento.

No les pueden dejar manos libres, pues el secretario general de Gobierno Martí Batres sabe que un Año de Hidalgo terminaría costándole mucho a él y, sobre todo, a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. La imagen, pues.

Cuando mataron a Buendía, apunte

El documental sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía ha provocado mil comentarios, muchos de quienes poco saben del ambiente político, social y periodístico de aquel 1984.

Recuerdo que al sepelio acudió todo el gremio periodístico, los que le admiraban, los que le detestaban, los importantes, los conocidos y quienes éramos infantería, pero todos.

Aquella noche de mayo de 1984, en la funeraria, me comentó Isabel Arvide: “Estamos todos, nos juntó el miedo”. Tenía razón. Trágico que los políticos hayan dividido al gremio. Hoy, ni el miedo nos junta.

NOTAS DE REMOLINO

Aunque no sean muy precisos los datos del INEGI, Palacio dixit, cada día hay indicios de que la tarea del titular de SHCP Rogelio Ramírez de la O será impedir que se empiecen a deshacer las crujientes costuras del presupuesto federal… Como diría el clásico, ya no hay valores, revela el líder de los senadores morenistas Ricardo Monreal que le hackearon su móvil. ¿De parte de quién?... No hay palabras, querido Carlos Salomón, lo sabemos quienes hemos perdido un hijo. Un abrazo… Aunque sea por intrigar, sería bueno saber como trabaja el Centro Nacional de Inteligencia si, dicen, desde diciembre de 2018 no ha solicitado una sola orden judicial para intervenir comunicaciones… Lo que son las cosas, el endurecimiento de la Casa Blanca hacia el gobierno de Cuba le cae al presidente Manuel Díaz Canel como anillo al dedo… Falleció don Fernando Zertuche Muñoz, un hombre de Estado como ya no hay, un mexicano de excepción… Para reflexión de fin de semana les dejo un proverbio chino: “el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda sentando en él” …