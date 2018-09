El sector de telecomunicaciones de América Latina ha sufrido grandes cambios durante los pasados 30 años. Desde una perspectiva regulatoria, el cambio más significativo ha sido la proliferación de entidades de gobierno creadas con el objetivo de regular este importante sector de la economía de un país. Aunque no lo parezca, muchas de las quejas que escuchamos a nivel latinoamericano acerca de los grandes atrasos en el marco de regulación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) sólo proyectan cómo la innovación tecnológica y la adopción masiva de muchos servicios superó las expectativas de todos.

Luego de menos de 30 años, nos encontramos con países como Colombia y Argentina debatiendo abiertamente su deseo de, por una tercera ocasión, reconfigurar el presente marco de regulación con el objetivo de hacerlo más dinámico y convergente. Personalmente, yo le asigno mucho cuidado a la palabra “convergente”, pues muchas veces se utiliza en demasía sin que necesariamente se sepa a qué se refiere el interlocutor al utilizar la misma.

Lo que sí queda claro es la necesidad de los gobiernos de poder coordinar con todas las entidades de regulación de los distintos segmentos de la economía como será su proceso de digitalización. Hace tres décadas, en mercados como Brasil la pregunta era cómo poder ahorrar los miles de dólares necesarios para lograr una conexión de telefonía fija, en la actualidad es cómo armonizar la digitalización de nuestro entorno para maximizar las economías de escala e incrementar la eficiencia y productividad, sin olvidarnos de un teórico mayor tiempo de ocio.

El presente es claro, sabemos cuál es el objetivo final de las distintas economías de la región. También aceptamos que no todos los países lograrán entrar de forma temprana en estos procesos de digitalización y eso, potencialmente, podría tener efectos negativos en su desarrollo. Aunque duela, las carencias tan obvias de Venezuela, las disrupciones democráticas de Nicaragua, junto a la necesidad y pobreza de Haití, hacen que sea poco viable una digitalización a corto o mediano plazo en esos mercados.

Una viabilidad que depende de la coordinación de esfuerzos para que la misma sea exitosa en el menor tiempo posible, aspecto que tampoco parece cumplir Puerto Rico, colonia estadounidense que ha decidido eliminar al ente regulador dedicado a las telecomunicaciones para establecer uno con menos personal y alcance. Incomprensible acción cuando se habla de futuro y progreso pero se establece organismos preparados para atender las necesidades existentes en el siglo pasado. Los pasados 30 años en la parte de la oferta también lograron redefinir el rol del prestador de servicios de telecomunicaciones. La antigua separación de redes por servicios fue rebasada hace años, dando paso a la famosa concentración de los mercados del sur y la célebre consolidación de aquellos arropados por las playas del Caribe. La celeridad con la que han ocurrido los cambios en los pasados 15 años ha pavimentado el camino hacia redes completamente digitales que sólo se preocupan en llevar datos. Supuestamente, es que no siempre funciona de esa manera, para el usuario este nuevo mundo IP no debería mostrar diferencias con el pasado. Pero al final de cuentas de lo que hablamos es de una tubería que reparte todo lo que el cliente desee obtener siempre y cuando sea en formato digital. En los inicios se hablaba de un doble juego por una misma red, ahora los genios de la publicidad incrementarán el número según las unidades generadoras de ingreso que les sean contratadas. Claro que aquellos servicios similares obtenidos por parte de terceros no merecen ser parte de esta modernidad.

Sin embargo, la creatividad en publicidad a veces no es suficiente y la transformación de prestador de servicios a tubería conlleva demasiados riesgos. Cuando todos cuentan con la misma plataforma, se compite en diferenciación. ¿Qué jugador no tradicional irrumpirá la tranquilidad de las telcos?

*José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.