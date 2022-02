Tal vez lo más grave de los tiempos que vivimos, sea nuestra perdida del asombro ante ciertos eventos públicos, declaraciones o como resultado de obras mal planeadas y peor ejecutadas. Ofrezco tres botones que muestran lo que digo.

1. Durante la semana, el Presidente decidió lanzarse contra dos periodistas que en ejercicio de su derecho le resultaron incomodas sus críticas y señalamientos respecto de los actos de gobierno. Víctor Trujillo (Brozo) y Carmen Aristegui, fueron motivo de la ira presidencial. Ambos le respondieron como es debido y como periodistas profesionales que son. En ambos casos reiteraron su posición de que no cambiarían su línea editorial y en el caso de Brozo, incluso, se atrevió a recordarle que, frente a las noticias y descubrimientos del pasado, él había tenido la cortesía de avisarle para que no fueran sorpresas dadas por la espalda.

Al respecto, sin embargo, la opinión pública ya se ha acostumbrado. Sabemos que el presidente habla mal de quién no piensa como él. Lo mismo hace con Aguilar Camín, con Krauze o con Loret de Mola. El problema es que tácitamente y, a pesar de que con sus diatribas reduce a un peleonero de callejón la investidura presidencial, damos por normal una cosa que debería ser un escándalo en cualquier democracia liberal. En resumen, ya nos acostumbramos a una forma de utilizar el poder, en defensa de la persona AMLO y no exigimos ni mesura, ni entrega real de resultados en tantos ámbitos en lo que el presidente es incapaz de entregar cosas concretas.

2. Han empezado a circular en redes sociales, videos que dan cuenta del ecocidio, que está significando la construcción del Tren Maya. No sólo los árboles que se han talado no son resembrados, sino que tristemente se apilan a un lado de la obra para que se sequen al sol o en caso de maderas preciosas, se vendan quién sabe por quién y quien sabe que se hace con ese dinero. El Presidente miente, y eso lo hemos convertido en parte de nuestro paisaje cotidiano. La mentira se ha vuelto una forma de justificar lo incomodo, lo irrefutable y la ineptitud general del gobierno. Con ello no quiero decir que otros gobiernos no hayan mentido, lo que asombra en este caso, es que la mentira se hace con cinismo, con la consciencia de que no habrá consecuencias. No las hay en general por parte de la debilitada oposición política y no las hay de parte de la población en general. La mentira, en suma, se ha colado en nuestra vida cotidiana y a fuerza de su presencia hemos aprendido a levantar los hombros y dejar que nuestras vidas caminen como si nada pudiera pasar por el tamiz de lo comprobable, de lo cierto, de un mínimo de vergüenza ante el juicio colectivo.

3. En la semana nos enteramos de que la secretaria de educación estaba convocando a los maestros a que emitieran su opinión sobre los planes de estudio que quería implementar la SEP, que en particular pretenden quitar las palabra neoliberales del plan de estudios, como: competencia, resiliencia, eficiencia, metas por objetivos y otras más.

Esta discusión no es nueva. En los planes de estudio de las prepas y la Universidad de la CDMX, que tuve el gusto de revisar entonces (2001), decía en uno de sus párrafos introductorios. De lo que se trata es de formar cuadros contrarios al neoliberalismo prevaleciente. En aquel entonces personalmente pude hablar con el jefe de gobierno y recordarle que el laicismo que garantiza nuestra constitución no sólo es contra asuntos religiosos, sino que incluía las visiones ideológicas. Qué además era sano, para el país, que todos pensáramos distinto. El jefe de gobierno entonces se volteo con la secretaria de desarrollo social y le recriminó que el párrafo se haya quedado ahí, visible y comprobable. Como si yo hubiera descubierto un homicidio en el que todo el gobierno de la ciudad estuviera implicado.

El párrafo se quedó ahí y el resultado académico de las prepas y de la universidad es tristemente lamentable. Tanto por su eficiencia terminal, como por la calidad de los educandos.

Al respecto la sociedad se ha quedado callada. También a la imposición de una visión del mundo, nos hemos vuelto refractarios. Tal vez se deba a una cosa que alguna vez me dijo un empresario venezolano al inicio del mandato de Chávez: “mire, Miguel, nosotros hablamos tanto tiempo mal de nuestra clase política que la destruimos, a tal punto, que ahora un solo hombre lo ocupa todo” nada más, pero nada menos tampoco.