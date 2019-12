Siguiendo el hilo de las observaciones de Leonardo Polo sobre el cambio social (Filosofía y Economía, EUNSA, Pamplona, 2015), después de analizar las incertidumbres que implica un cambio de modelo y los alcances de éste, ahora analizaremos un elemento indispensable para obtener la permanencia de un cambio: los agentes de éste. Y no pueden basarse en un individuo asilado, pues éste carece del contexto completo del cambio.

Los agentes del cambio, según Polo, son tres: la familia, la empresa y la universidad, que son las que pueden hacerse cargo de la marcha de la historia en este momento. Descartada la vieja política, que sólo era capaz de provocar bandazos o compromisos —pensamos en México más bien en estos últimos—, con lo que el fondo de los asuntos permanece empantanado, las instituciones aptas son las tres mencionadas. La universidad, por tratarse del representante en el nivel superior, del sistema educativo —a pesar del desdén por la universidad de Gabriel Zaid—. En estas tres instituciones se concentra la energía social, pues la iniciativa humana se pone en marcha en la medida en que tales instituciones dan de sí (en la universidad por simplificación en esta ocasión incluiremos las asociaciones de la sociedad civil creadoras de conocimiento directivo de la sociedad).

Dos observaciones: 1) Es preciso favorecerlas, porque en parte están aquejadas de los problemas que impiden el cambio (y a AMLO parecen tenerle sin cuidado); 2) Las tres instituciones han de intensificar sus relaciones, pues sus defectos se deben al mal encaje mutuo.

En la medida en que esas relaciones se establezcan correctamente, se intensifiquen sin desnaturalizaciones (como quieren algunas feministas radicales y partidarios de Morena de destruir la familia como efecto directo o indirecto de sus convicciones, que es la base de la célula social (sin familia no hay país para decirlo pronto), la iniciativa humana estará suficientemente integrada, y de esa manera podrá constituirse el marco sintético capaz de acoger las novedades: el futuro —repetimos— está en manos de la familia, de la empresa y de la universidad; si éstas a su vez van de la mano. Si se separan, si cada una quisiera ir por su cuenta o no fuera apoyada desde un enfoque subsidiario —como no parece darse en la 4T, más bien hay señales de lo contrario—, naufragaría la iniciativa humana, porque estas instituciones separadas no son suficientes para proporcionar el marco sintético y estable para que el cambio se estabilice. Por ello, tampoco se puede prescindir de ninguna. La empresa no es autosuficiente, y no hay que ser un profeta para darse cuenta que el funcionamiento de la universidad mexicana es defectuoso porque no sabe comunicarse con las otras instancias sociales.

Los rasgos que manifiestan la salud de las instituciones es bastante claro. La condición de su funcionamiento correcto es que sepan relacionarse: pero dada esa condición, su salud ofrece unos rasgos bastante oscuros (en México). Una institución está sana si tiene clara conciencia de su responsabilidad, que si es seria fundamentalmente ética. Si una institución pretende eludir la responsabilidad que le corresponde, se falsea. El problema de transmitir cualquier responsabilidad ética a las instancias gubernamentales, sin permitir a tales instituciones su responsabilidad natural, económica y social sumen a un país en una crisis.

El objetivo de la ética es promover la dignidad humana. El hombre es un ser ético, y su tendencia ética debe ser fortalecida e integrada. La ética no es sólo para los burócratas, sino para todo actor humano; si el hombre se desintegra, o es más unilateral —convicciones que deben dar tales instituciones—, el ser humano se degrada. ¿Tienen en cuenta estas observaciones nuestros gobernantes, incluyendo feministas radicales y políticos grillos o corruptos? Si no, la 4T no tiene futuro.