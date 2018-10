Desde la Casa de la Transición se han “filtrado” presuntas irregularidades denunciadas por algunos de los equipos del próximo gobierno, quienes se quejan que no les entregan toda la información.

Es posible, no sería la primera ni la última vez que ocurra; pero también es posible que los equipos del próximo gobierno no tengan una idea muy clara de cómo aproximarse al proceso de entrega-recepción.

Quizá algunos prospectos de nuevos funcionarios no estudiaron cuando menos las descripciones de tareas que asignan a cada dependencia. Quienes lo hacen, saben qué documentos pedir. Los quejosos no lo han hecho y andan a tientas.

Contaminaron los foros de Durazo

Aunque en este espacio se creyó que de los llamados “foros de pacificación” no se sacaría el programa de seguridad del nuevo gobierno, sí era necesario releer los puntos de vista y diagnósticos de quienes viven la inseguridad cotidiana.

El problema es que los personajes más destacados, léase Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero y Loretta Ortiz tienen sus propias agendas, las cuales, por razones obvias no coinciden con la agenda de Alfonso Durazo.

El resultado fue que se acumularon tantos y tan diversos temas en los llamados “foros de pacificación”, que dejaron de ser relevantes para los fines de elaborar el marco jurídico que dará sustento a una nueva estrategia de seguridad.

Hay un límite real a los recortes

De alguna manera y por circunstancias ajenas a los apóstoles de la austeridad y los recortes presupuestales, hasta ahora se han evitado errores garrafales que podrían haber afectado el desempeño inicial del próximo gobierno de la República.

Así, por ejemplo, voces de la transición pidieron posponer hasta después de diciembre las licitaciones para compra de medicamentos del sector salud. Lo evitó la intervención del futuro titular de Hacienda, Carlos Urzúa, al anular las órdenes, por el riesgo de empezar con un brutal desabasto en el sector salud.

Y, si no hacen caso, corren el riesgo de que, por cobrarle cuentas al Inegi, le recorten el presupuesto del 2019 y lo dejen sin recursos para hacer los censos económicos de ese año, medición vital para las políticas económicas y sociales.

NOTAS EN REMOLINO

Arrinconados por sus propias narrativas los miembros del equipo del presidente electo lo han llevado a un punto que, como para mantener las promesas de campaña, pareció lanzar un anzuelo a la IP para hacerse cargo de la obra del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México... Es cierto, la designada secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, propone un servicio civil de carrera, pero haría bien en revisar lo que ya se hace, pues, pese a todo, todavía hay puestos para los cuales se convoca a concursar. Cuestión de revisar... Las que tuvieron que registrar el mensaje del presidente electo fueron las empresas farmacéuticas, a las cuales se amagó con importar medicamentos para bajar precios. Uno no está seguro que sería la mejor opción, como en otras industrias... Es posible que, como afirma Francisco Bustillos, en Coahuila, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, haya iniciado la ruta de orfandad que transitó durante 12 años el partido, al no ocupar la Presidencia... ¿Cuántas empresas ferroviarias transportan químicos y petroquímicos, como para merecer una investigación de la Cofece? Conste, es pregunta... Ahora dicen los profesores de la acapulqueña CETEG que se les sataniza, que no reventaron la reunión del foro de educación el pasado domingo. Ahora resulta que todos vemos visiones...

[email protected]