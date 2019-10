A contrasentido de las organizaciones que buscan el registro como partido político nacional, las Redes Sociales Progresistas (RSP) optaron por las asambleas estatales. Su lideresa moral, Elba Esther Gordillo Morales, había recomendado las asambleas distritales (al menos 200, según lo requerido por el INE) para construir las bases de la nueva formación y —sobre todo— para detectar nuevos liderazgos.

A tres meses de que concluya el plazo de registros, las RSP han recorrido más de la mitad del camino —13 asambleas estatales y una membresía de 150,000 afiliados—, pero viven una escisión que podría marginar a la expresidenta del SNTE del nuevo partido.

“Este movimiento no es una empresa en la que alguien pueda quitar o poner personas a su gusto”, definió Juan Iván Peña Neder en una carta que comenzó a circular entre sus afiliados, ayer por la tarde. “No es una empresa en la que haya un CEO o director general que pueda evaluar el desempeño o la productividad de sus trabajadores, porque aquí no hay empleado. Aquí no es así”.

Cesado en sus funciones de presidente de las RSP por Gordillo Morales, el exfuncionario calderonista llamó a sus leales a desoír a las “voces insatisfechas, manipuladas (y) poco claras”. Enterado de la revuelta, Fernando González —yerno de la Maestra— recurrió a las redes sociales para pedir “coherencia y cuidado” a su excompañero.

“La política debe estar por encima de los intereses personales y de grupo”, apeló. “Los locos no tienen cabida en este proyecto, los liderazgos reales son de mediano y largo plazos”.

La pugna dentro de la organización elbista explotó en el último trimestre. En Morelos, la diputada federal Erika Hernández —sobrina de Gordillo Morales— había quedado a cargo de sacar adelante la asamblea estatal; sorpresivamente relegó a Fernando González y René Fujiwara. ¿Resultado? La convocatoria, originalmente programada para realizarse en Cuernavaca a mediados de agosto, tuvo que abortar, más por las divergencias logísticas que por la falta de quorum.

Peña Neder procedió a notificar al INE de la cancelación y solicitó que la asamblea fuera reprogramada. A la nueva cita, realizada en el municipio de Tlalquiltenango el pasado 21 de septiembre, acudieron más de 5,000 personas, bajo la coordinación de Peña Neder.

Dos meses antes, Peña Neder había encabezado la asamblea en Oaxaca; no obstante, las advertencias de la sección 22 del SNTE. Un zipizape estuvo a punto de echar a perder el esfuerzo y el dirigente chihuahuense acusó de los disturbios al gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa.

La cancelación de la asamblea en Michoacán, programada para este fin de semana, fue la gota que derramó el vaso. Conflictos del coordinador de las RSP con su exfamilia política obstruyeron las tareas organizativas.

González y Peña Neder fueron llamados a rendir cuentas ante Elba Esther Gordillo. El exabrupto con el gobernador de Oaxaca y el maltrato a la exgobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, fueron dos de los reclamos que más resonaron en el penthouse de la calle de Galileo.

Pasaron menos de 24 horas para que el yerno de la exlideresa magisterial emplazara —a través de las redes sociales— a la entrega de la organización.

Y es que las RSP son una asociación civil encabezada por Juan Iván Peña Neder (presidente) y José Jerónimo Esquinca Cano (secretario). En el Consejo Directivo también participan González y su hijastro, Fujiwara, pero de acuerdo con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, los primeros detentan la representación legal de la agrupación que busca convertirse en partido político con registro nacional.

Para que González pudiera suplirlos, deberían renunciar a la AC o quedar sin derechos políticos. Peña Neder había propuesto a la exlideresa de ASSA, Lizette Clavel, y a su hijo para ocupar cargos en la directiva de las RSP. Además, había requerido las secretarías de los jóvenes y de finanzas para gente de sus confianzas.

En vísperas del último reporte sobre los partidos políticos en formación, hay constancia de que 76 organizaciones habían sido autorizadas para realizar asambleas, mientras que 17 se desistieron y otras 13 fueron catalogadas como “no procedentes”. Empero, sólo 40 organizaciones mantienen el estatus de “activas” en el sistema electrónico habilitado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

EFECTOS SECUNDARIOS

INFLUJOS. Apenas si duró dos meses como secretaria de la Función Pública en Puebla, pero la abogada Karen Berlanga Valdés no quedó fuera del presupuesto. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta premió a la excolaboradora de Rafael Moreno Valle con la dirección del Instituto para la Seguridad Social de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Y las auditorías a las anteriores administraciones? Ahora serán tarea para Laura Olivia Villaseñor Rosales, experta instructora en contabilidad gubernamental, quien originalmente era la carta fuerte de Casa Aguayo para llegar a la Auditoría Superior del Estado. Su promotora, Muna Dora Buchahin, presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y asesora especial del mandatario morenista, ya había colocado a otros excolaboradores de la ASF —entre ellos Víctor Santiago, Griselda Galindo, Roberto Gutiérrez y Nelia Rosas— en la contraloría poblana. La elección del nuevo auditor está en curso y nadie duda que Buchahin influirá en la definición de la terna de candidatos que el gobernador propondrá al Congreso, justo dentro de dos meses.

POMPOSOS. Los últimos días de septiembre sirvieron para que dos empresarios de los medios alternativos exhibieran su poderío. Jaime Asturiano, mandamás de Teleurban, convocó a empleados, promotores y clientes a festejar el noveno aniversario de sus emprendimientos comunicacionales de alto impacto, con un concierto de María José en el Plaza Condesa. Y con un convite sabatino en un exclusivo fraccionamiento de Angelópolis, Benjamín Paz Moreno, de Upscale Media Group —el consorcio que produce La Neta Noticia y Acustik—, reunió a personajes políticos y del jet set para presentarles a los nuevos integrantes de su familia.