Más coincidencias que diferencias importantes en la agenda de seguridad México-Estados Unidos, dijo el canciller Marcelo Ebrard en referencia a las recientes y enérgicas declaraciones del embajador estadunidense Christopher Landau.

“A veces las traducciones no son exactas, a veces cuando se traduce en español, por eso hay protocolos que permiten hablar en inglés”, explicó en un esfuerzo por suavizar eventuales tensiones.

Ausente por vacaciones, el canciller seguramente no fue informado de que los dichos del embajador Landau fueron en español, no en inglés, nadie tuvo que traducir, pero quizá lo importante es llevar la fiesta en paz.

STPS: ¿cuántas huelgas querrán?

Es cierto que la titular de la STPS Luisa María Alcalde llegó con el prejuicio ideológico que en el pasado reciente no había huelgas por la obsecuencia de los funcionarios con el sector patronal.

El prejuicio tendrá que reevaluarse, pues la nueva legislación laboral da margen a muchas disputas por las titularidades de los contratos colectivos, lo cual harían volátiles circunstancias económicas ya difíciles.

Por ejemplo, hay cuando menos una organización sindical reconocida de petroleros, más otras que también quieren el contrato del STPRM. Debe preguntarse la funcionaria si Pemex aguantaría una encarnizada lucha sindical por el contrato colectivo.

Austeridad contra seguridad cibernética

La Secretaría de Economía hubo de suspender muchos de los trámites en línea por sufrir un ataque de hackers, los piratas cibernéticos que los sistemas de las dependencias del gobierno federal.

Hasta el sistema de transferencias bancarias sufrió un ataque hace unos meses y costó no sabemos cuánto dinero a las instituciones bancarias. Todo esto exige mayor seguridad en los sistemas cibernéticos del gobierno federal.

El dilema para el Gobierno de la República es que la seguridad cibernética es muy costosa y debe actualizarse muy seguido. Eso exigiría muchos recursos. En Palacio Nacional decidirán si la austeridad es más importante que la seguridad cibernética.

NOTAS EN REMOLINO

Sin pensarlo, la Auditoría Superior de la Federación explicó las temporales y no reconocidas escaseces de medicamentos y materiales médico y quirúrgico en el sector salud. La nota de El Economista habló de la “falta de liquidez inmediata” en las instituciones del sector... Se reveló que en 2019 al gobierno de Quintana Roo el gobierno federal no le entregó completas sus participaciones federales. Le quedaron a deber 875 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuántos gobiernos estatales no recibieron completas sus participaciones?... Con gran astucia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya le puso competidores al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien creía ser el único líder sindical viable de la 4T... En reunión en Palacio Nacional afinaron el empresario Carlos Slim y el presidente del CCE Carlos Salazar los detalles del programa de infraestructura por anunciarse y que incluirá fuertes inversiones privadas... Más que reestructurar el Servicio Postal Mexicano, el ingeniero Javier Jiménez Espriú podría aprovechar este año para revisar normas que lo dejaron indefenso ante la competencia... Ya está en la Constitución la prohibición a la condonación de impuestos...