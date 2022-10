Trabajar con lo que se tiene en medicina ¿es suficiente?

En la medicina moderna, quizás son dos los ejes que regulan la conducta ética en la práctica diaria: a) la medicina basada en evidencia y b) la medicina de precisión o previamente llamada personalizada, pero realmente este término es confuso, ya que la medicina siempre ha sido personalizada. En el primer concepto, en prácticamente todo el mundo, desde hace ya algunas décadas, la medicina clínica se ha guiado por tratar de implementar las mejores conductas terapéuticas basadas en los resultados de estudios clínicos, los cuales han seguido de manera estricta los pasos de los los protocolos de investigación, acorde con las buenas prácticas clínicas, y donde han aportado beneficios en los pacientes estudiados.

Los resultados de esos estudios clínicos se publican en revistas indexadas que teóricamente puede consultar todo el mundo, pero es aquí donde ya empiezan los problemas, pues no todo el mundo tiene acceso a esas revistas, ya que su costo suele ser elevado, por eso, la mayor parte de las instituciones trata de tener alguna subscripción a las revistas que considera más reconocidas en su campo y que pueden apoyar a su staff a su actualización.

Recientemente se ha introducido el concepto de la medicina de precisión, que básicamente consiste en la individualización de cada paciente con su padecimiento, pues desde siempre hemos sabido que cada persona puede tener respuestas clínicas y efectos de los medicamentos diferentes. El problema de la individualización de cada paciente, es que una parte se basa en la determinación de pruebas moleculares que particularizan la información genética de cada enfermo incrementando los costos, incluso en muchas ocasionas, muchas de estas pruebas pueden ser más caras que los mismos tratamientos que tratan de seleccionar.

Con esto en mente, nuestro país no es ajeno a estas exigencias de la práctica médica actual. Sin embargo, las diferencias entre la medicina pública y la privada, son muy contrastantes. Cada administración trata de poner su sello al sistema de salud que hereda y modificarlo de acuerdo a la idea que cada quien tiene y quiere adoptar para México. Esta administración, a pesar de sus buenas intenciones de querer proporcionar medicamentos para toda la población, ha carecido de una buena planeación en la compra, distribución, preparación y administración de medicamentos, ocasionando desabasto y retrasos burocráticos en las citas de los pacientes, obligando a muchos derechohabientes y pacientes de hospitales a cargo del INSABI, a realizarse sus estudios tanto de imagen como de laboratorio de manera particular para poder seguir sus tratamientos de la forma planeada y no sufrir retrasos en los mismos, pues esas demoras pueden ser de semanas o meses, y además a la compra de medicamentos que no existen en ese momento en sus unidades de atención.

Esta situación no es nueva, ya que se ha presentado desde administraciones pasadas; tanto, que algunos colegas llegaron a decir “que su práctica institucional no era en la medicina basada en evidencia sino más bien en existencias”, es decir, de prescribir solo los medicamentos con que se cuenta; esto además de falsear la información al señalar que no existe desabasto, pues solo se dispensa el medicamento que hay en existencias, confuenda al propio personal de salud. Pero en este gobierno, esto se ha acentuado de una manera más evidente. Debiendo señalar como algo positivo, que contar con medicamentos de alto costo en patologías como el cáncer, donde el precio de muchos de ellos son excesivamente elevados y que prácticamente casi ningún paciente podría costear, en esta administración hay más posibilidades de tratar a algunos pacientes más, aunque en forma intermitente, por los períodos de desabasto que se presentan y que debido a los presupuestos limitados de las instituciones, todavía tienen que discriminar pacientes con la intención de tratar de optimizar recursos en quienes se considere pueden tener mayores posibilidades de mejores resultados. Algunos directivos del gobierno y de las instituciones de salud tratan de que los médicos se adapten a tales circunstancias y traten a sus pacientes con lo mucho o poco que les pueda ofrecer el hospital, es decir que se trate a la población con lo que se tiene… Tristemente, la realidad vence al discurso.

Es aquí donde la mentalidad del médico cae en una dualidad que a veces no es fácil de compaginar. En la institución pública, el médico se acostumbra a prescribir el “no hay” o “solo hay de esto o lo otro”, a pesar de estar en el entendido de que no es la mejor opción para el paciente, y se va acostumbrando a aquello de que “es mejor algo que nada”. Los médicos que además de trabajar en la institución pública lo hacen de manera privada, difícilmente retrasaran procedimientos o inicios de tratamiento.

Evidentemente las instituciones tratan de que sus médicos se rijan por las guías internacionales de manejo, pero muchas veces, por características particulares de cada una de ellas, permiten internamente la “tropicalización” del manejo terapéutico de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan en ese momento en su institución.

Cuando se vive la realidad o el “real world” como dicen los americanos, los resultados terapéuticos serán muy diversos; cada paciente experimentará la buena o mala suerte que le haya tocado y solo él sabrá de su fortuna o infortunio. L,os médicos quedarán satisfechos con lo que creyeron era la mejor alternativa en ese momento de acuerdo a las condiciones de su hospital, o que al menos ofrecieron algo, y finalmente el gobierno dirá que cumplió, porque nadie se quejó y presumirá que sus políticas han sido exitosas.

*El autor es oncólogo médico en el Instituto Nacional de Cancerologia (InCan), con maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud, profesor titular del curso Terapias Biológicas, ha sido representante para México del grupo cooperativo SWOG (South West Oncology Group). Actualmente en el proyecto de divulgación: Ciencia, política, economía y medicina.

joluagpo@hotmail.com