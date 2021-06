Si ya se cansó de las interpretaciones de bosque (el Congreso, la democracia, los equilibrios, la oposición), basta con acercarse a cualquiera de los árboles para desentumirse. Hay tanto para analizar sobre Guerrero, Baja California, Movimiento Ciudadano, mujeres en sillas de gobierno, Coparmex, PRI… uf.

Escojo tres árboles hoy: la capital de colores (la multiplicación de los panes), los estados monopartidistas (el carro completo en lugares como Querétaro y Baja California), y el acto de magia semanal.

1. La multiplicación de los panes

Sigue asombrando el resultado más inesperado del proceso electoral 2021: la Ciudad de México. ¿Sabían que además de perder la mitad del territorio, personajes claves de la capital perdieron la confianza de sus electores? Entiendo que el caso de Dolores Padierna en la alcaldía Cuauhtémoc sea emblemático, pero si le giran al aumento de la lente y atisbamos los detalles, encontrarán que Valentina, la de célebre apellido Batres, no logró ganarle a sus adversarios; ni el prometedor joven promotor de la diversidad, Temístocles Villanueva, ni el muy lopezobradorista moderno Javier Hidalgo, por hablar de tres legisladores entrones del mundo guinda. Giren un poco la lente y encontrarán que los espacios de los ebrardistas (principalmente Azcapotzalco) se deslizaron a la derrota.

Por primera vez desde 1988, la izquierda fue rechazada por una gran parte de los capitalinos. Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, René Bejarano y marginalmente Martí Batres, no hicieron equipo, se estorbaron, y los que sí ganaron, ojo, no van de la mano. Ahora veamos CDMX de Occidente. La parte de la ciudad que perdió Morena no pasó a un solo grupo, liderazgo o color. Es un error pintarla de azul. Las victorias del PAN son de azules muy diferentes, y aunque a diferencia de Morena, no se estorbaron en la elección, nada garantiza que gobernarán juntos. Tienen incentivos para competir entre ellos. Lo mismo pasa con el priismo. No son rivales hoy pero como no son equipo, el pronóstico es reservado. Así, pues, la ciudad no quedó partida en dos como la simplifican los memes. Aquí hubo multiplicación de panes y todos traen su torta.

2. La desgracia del carro completo

En la capital hay caras largas, pero habrá una saludable convivencia, no sólo en el Congreso local, sino en el ecosistema político completo. Nadie puede actuar sin algo negociar. Ni los triunfalistas del PAN ni la achicopalada pero aún poderosa Jefa de Gobierno.

En cambio, es fácil imaginar la soberbia de los morenos en Baja California y de los albiazules en Querétaro. Todos los municipios, todos los distritos, toda completita la gubernatura. Eso no puede conducir a nada bueno. En el Congreso menospreciarán a los partidos que no gobiernan y en la discusión pública a los críticos (tanto ciudadanos como políticos como periodistas), porque eso es lo normal cuando el poder se concentra, y no importa qué color adquiera la condensación. Poder es poder y todo el poder es cabrón.

3. El acto de magia semanal

Nunca dejará de sorprenderme el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que la agenda deja de girar en torno suyo, con un fenómeno tan importante como la elección de diputados federales y 15 gobernadores a mitad de su sexenio, nos atrae con su magia para analizar cambios en el gabinete. No vaya a ser que le demos vuelta más de tres días a los números del Congreso o a los equipos estatales.

¿O alguien quiere darle otra vuelta a las implicaciones inmediatas, simbólicas, reales y de largo plazo de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris? ¿Estaban interesados en la información sobre la vacuna Cansino a los profesores? No lo podrán hacer, ya hay un fascinante pase mágico súper atractivo desde el púlpito. Olviden todo y volteen acá: tata-tarará-tatá… ¡Señores y señoras, niños y niñas! ¡Habrá nuevo secretario de Hacienda!