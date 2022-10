Todo tiempo pasado fue igualito

Guardemos esta vez las efemérides, el calendario oficial y toda fecha patria. Abandonemos a los personajes ilustres y caudillos. Olvidemos complicadas palabrejas –como “centenario”, “año bisiesto “o “quingentésimo aniversario”–, reconozcamos que las conmemoraciones en fechas exactas duran lo mismo que un “tweet” en la memoria. (Aceptemos, por ejemplo, que a pocos les quita el sueño si la caída de Tenochtitlán ocurrió hace medio siglo, pues la fiesta ya se hizo, quedó retebonita y nos abrió los ojos).

Lo que pasó ha pasado y ya no hay remedio. Aunque queden las ganas de cerrar todo ciclo truncado, resolver cada pendiente, comprender la dirección en que va el mundo, prevenir bendiciones y maldiciones y ver cumplido el deseo de que las almas resecas adquirieran una dimensión más húmeda y pensante. Más no es así. No sabemos si será. Y lo único que podemos adivinar –como decía mi bisabuelo– es el pasado.

Revisando diferentes historias hay temas de punzante actualidad, que continuamente han sido objeto del trabajo y pensamiento de muchos investigadores, escritores, periodistas y académicos. Uno de ellos, la corrupción. Tema que a lo largo del tiempo, desde antes de que nuestro país tuviera nombre, comenzó a analizarse y reunirse en testimonios, libros, escritos y composiciones variopintas.

Colocando al pasado de testigo, es casi un consenso decir que las raíces de la corrupción provienen de la época colonial, pues era la manifestación del poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios. Un horrendo comportamiento transferido casi intacto a los representantes españoles en las Indias, y que acabó por contaminarlo todo. Hábitos como el ejercicio de los puestos públicos para negocios privados, el enriquecimiento de los gobernantes, oficiales, soldados y hasta hombres de la iglesia gracias a sus puestos. Ninguno de ellos fue mal visto por la Corona. Casi una tradición. Una costumbre que tuvieron tres siglos para perfeccionar. Y así fue como la venta de oficios, el abuso de autoridad, la malversación de recursos públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el enriquecimiento ilícito, se convirtieron en el pan de todos los días.

Sueño guajiro hubiera sido que, una vez declarada la Independencia, expresados los Sentimientos de la Nación, abolida la esclavitud, declarada la libertad y firmada la primera Constitución todo hubiera cambiado. Pero el comportamiento de los nuevos hijos de México se mantuvo.

Enrique Krauze, en su ensayo “Breve historia de la corrupción”, publicado en la Revista Letras Libres en octubre de 2019, cita primero a Lucas Alamán cuando afirma que los criollos son: “prontos para emprender y poco prevenidos en los medios a ejecutar, entregándose con ardor a lo presente y atendiendo poco a lo venidero” y después agrega: “Iturbide hizo negocios turbios en sus años de general invicto, Santa Anna tuvo haciendas en México y Colombia, pero ambos fueron despilfarrados, desidiosos, descuidados. Buscaban menos el poder que el amor de sus compatriotas. Soñaban con guirnaldas de oliva y un sepulcro de honor. El dinero no estaba en su horizonte práctico ni axiológico. Además, de haber querido enriquecerse, el pobre erario se los habría impedido”. Y las páginas se suceden describiendo el mismo tema.

Navegando entre la Historia documentada, la simpática anécdota y el chisme verdadero, queda claro que la corrupción, en sus distintas modalidades siempre ha estado por aquí. A mediados del siglo XIX, el contrabando se manifestó como fenómeno masivo, concentrado principalmente en la frontera norte del país y en la costa del Pacífico, pero con la participación de comerciantes extranjeros, funcionarios mexicanos en diferentes posiciones y encubridores y ayudantes de todo el país. Antonio López de Santa Anna cobró impuestos a toda la nación por puertas, ventanas, perros y carruajes. Porfirio Díaz fue acusado de construir un muy lujoso chalet en el Istmo de Tehuantepec para su novia Juana Cata e inició la construcción de uno de los primeros trenes para bajarse en la esquina de su casa, si es que se le antojaba ir a pasar algunos días con ella y también se malhabla de la oculta riqueza de Madero.

Cuando llegó la Revolución, se dijo, el botín de guerra fue el feroz detonante de un actuar corrupto. Jorge Vera Estañol, relatando la entrada de los Constitucionalistas a la Ciudad de México en 1914, apunta: “Obregón se apodera de la imprenta de El País y la obsequia a uno de sus amigos (…) las propiedades son ocupadas y pasadas por saco, las oficinas cateadas y despojadas de cuanto en ellas hay de numerario. (…) Los palacios y palacetes de las aristocráticas colonias Juárez, Roma, Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, Condesa y otros cuarteles y suburbios son habitados por los generales, coroneles y oficiales del constitucionalismo (,,,) y la casa de Joaquín Casasús convertida en cuartel general de Lucio Blanco.”

“El remolino elevó hasta el cielo la hojarasca”, escribió Daniel Cosío Villegas y “los individuos quisieron conservar toda la vida los mil pesos de sueldo que súbitamente ganaron, hurtando un millón mientras el remolino duraba”.

Han pasado muchos días y muchas fechas y nada es lo mismo. Aquel remolino, tan corrompido quedó, que hoy quiere disfrazarse de la ventisca que respiramos siempre.