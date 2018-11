No quiero ser dramático en la aseveración, pero si vemos las cosas como son, mal haríamos en no entender que China tiene al mundo a sus pies, y que esta guerra comercial con Estados Unidos ya la ganó hace tiempo y en sentido estricto la perdimos todos.

China está a punto de golpear a Estados Unidos con más fuerza que una bomba atómica en el corazón de Iowa y de manera irónica, lo harán mientras “se defienden“ de su agresor.

Pero vamos por partes para que veas de dónde viene todo esto. China lanzó su iniciativa Hecho en China 2025 y para lograr su meta designa algunas industrias como estratégicas, entre ellas las dedicadas a la biotecnología, inteligencia artificial, industria automotriz, pharma, y transporte. Lógicamente el secreto está en la forma, y si China usa el mismo modelo de negocio que aplicó con la industria del acero y aluminio, estamos absolutamente incapacitados de competir con ellos económicamente.

Si hacemos memoria, hace poco China representaba 15% de la producción de acero en el mundo, hoy 50%, y si bien al principio mucho de lo que hacían lo vendían barato para seguir adelante con la curva de aprendizaje. En occidente ese modelo de negocio no existe y ese es el problema que enfrentamos, justo el problema que intenta contener la Casa Blanca, y que en teoría debe ser discutido en la próxima reunión del G20 en Argentina.

Mientras todo lo anterior sucede, hay un intercambio de medidas arancelarias entre China y Estados Unidos, los chinos de manera retaliatoria han aplicado un impuesto de 25% a la importación de soya, y ese impuesto ha hecho que los agricultores norteamericanos se queden sin el mayor cliente del mundo justo cuando levantan la cosecha más grande se su historia. Más aun, ese arancel en contraefecto es un subsidio indirecto a los productores de soya sudamericanos que saben que tienen una ventaja de 25% respecto de los norteamericanos y la están usando a su favor.

Sea lo que sea, entre que los sudamericanos han subido el precio y los norteamericanos lo han bajado, para China comprar soya norteamericana ya no está tan lejos de los sudamericanos incluyendo arancel, sin embargo los chinos definitivamente están en la tarea de hacer que toda esa soya que está a punto de ser cosechada en el medio oeste norteamericano se les quede almacenada.

El clima podría hacer que esto cambie, porque los sudamericanos están sembrando su campaña veraniega, los brasileños están sembrando hasta las macetas y los argentinos intentan recuperar un espacio productivo perdido tras la sequía del ciclo anterior. De momento todo bien, el clima acompaña y Brasil va sembrando a velocidad récord, Argentina recibió una recarga de agua muy importante en casi todas las zonas productivas que importan y así, si el clima no dice lo contrario, EU será evitado mientras China compra de los orígenes antes descritos.

No sólo eso, esta retórica obligó a que los chinos busquen incrementar proveeduría y hay planes inmediatos para que Rusia y Ucrania se sumen a la lista de países que le dedicaran tierra a los chinos. Esto es absolutamente increíble e irónico, lo que más necesita China y menos tiene es tierra arable, el plan de crecimiento chino incluye la premisa de hacer que 700 millones de chinos pasen a la zona de alto consumo, y para eso se necesitan muchos alimentos.

¿Sabes a qué precio rentan tierra del mundo los chinos?, ¿saben cuánto pagan por la tierra en el medio oeste estadounidense, o en la pampa argentina o en Mato Groso? Bueno pues a precio de soya o maíz, así de barato. Los chinos rentan la tierra del mundo al precio más bajo posible y el mundo se pelea por seguirlo haciendo. Ésa es una temática para otra ocasión, de momento digamos que bajo las condiciones actuales los norteamericanos aspiran a vender toda la demanda del mundo excepto China, y eso es algo así como 60 millones de toneladas, los chinos compraron 94 millones de toneladas el año pasado y dicen que este año compraran menos porque ajustaran sus fórmulas para ser menos dependientes.

El tema de puntualidad es que si logran segregar a Estados Unidos, cuando llegue nuevamente el tiempo de siembra para el medio oeste, la pregunta será, ¿qué vamos a sembrar?, ¿soya?, no creo, ¿maíz? ¿Sabes lo que pasaría con el precio de maíz si se hace un cambio masivo en la superficie? Ahora mide lo anterior desde el lado del banco. ¿Crees que los bancos van a estar encantados de prestarles dinero para sembrar precios tan bajos y lastimados? Más aun cuando todo esté dicho y hecho, ¿crees que esa dinámica haga más valiosa la tierra agrícola del medio oeste?

Los chinos tienen una influencia directa en el valor de la tierra y esta estrategia de fundir el valor de la misma en el corazón del midwest será tan devastador, como impopular el presidente Trump llegado su momento.

¿Y tú? Si no te cubres de esta volatilidad me das a pensar que sabes algo que no sé, o que no sabes absolutamente nada aun con todo lo que te informas. Estamos en medio de un escenario inédito y muy disruptivo, administra tus riesgos prudentemente, amarra tus márgenes porque si lo anterior fuera poco, en cosa de nada estrenamos administración, y lo visto en la previa no augura genialidad ni nada sobresaliente.

Cuídate mucho y administra tus márgenes, ¿estás en buenas en manos?

¡Ánimo!