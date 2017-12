Es posible que el equipo de José Antonio Meade, en esta precampaña que ya parece campaña, deba aprovechar lo que resta de diciembre para estructurar un auténtico cuarto de guerra. En ese cuarto de guerra, además de la estrategia y tácticas de la campaña, deben analizarse no sólo escenarios posibles, sino también prepararse para las contingencias que, a querer o no, afectan a las mejores campañas.

Ya los adversarios han iniciado la ofensiva de acusaciones. Son apenas un esbozo de lo que viene. Hay que prepararse para contrarrestar peores ataques. Esperar a que lleguen puede descarrilar la estrategia mejor diseñada.

¿Critican derroche o distribución?

No merece respuesta lo publicado por el New York Times, pero si cuidar como resolver el dilema que, a querer o no, involucra a los medios de comunicación y al gasto publicitario del gobierno federal.

Muchos, agriamente, critican lo que llaman “derroche” de recursos en la comunicación oficial, creando la impresión de que no quieren que se gaste un peso en publicidad oficial en los medios. La clave está en el uso de la palabra discrecionalidad.

Significa que la pretensión no es que no se gaste dinero en publicidad, sino que se distribuya de tal forma que alcance para quienes, por ahora, no reciben nada. Mal disimulado apetito por su rebanada de pastel.

Inconcluso el caso de Miroslava Breach

Hay quienes, por las declaraciones del gobierno de Chihuahua, consideran que con la detención del presunto “autor intelectual” del asesinato de la periodista Miroslava Breach el caso está totalmente resuelto.

Podría ser una apresurada conclusión, pues más allá de la percepción de que hay otros involucrados en la autoría intelectual, el caso enfrentará el desafío de probar la culpabilidad de quien ya fue encarcelado.

Recordemos que hace apenas unos días se anunció que el “autor material” del crimen fue asesinado en Sonora. Una pregunta pertinente, ¿cómo vincular al detenido con el asesinato de Miroslava, si el asesino está muerto? ¿Fabricarán pruebas para salir del paso?

NOTAS EN REMOLINO

Por acuerdo de la Comisión de Cambios, el Banco de México subastó ayer 500 millones de dólares. Quizá no sean suficientes, pues son diversas las razones para el fortalecimiento del dólar: la reforma fiscal norteamericana, sí, pero también el temor de tantos endeudados en dólares y, por supuesto, los omnipresentes especuladores, auténticos depredadores… En los discursos de los precandidatos se insiste en “un cambio de rumbo”. Un término muy vago, pues también la reversa es cambio… Los “puros de la legión extranjera en medios”, nos ven por encima del hombro. A diario repiten el estribillo que la democracia mexicana “está en construcción”, como si hubiera en el mundo una democracia acabada… Tal parece que la precandidata de Morena al gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum ya empezó a curarse en salud. Dijo ayer que el presupuesto aprobado por la ALDF parece diseñado con fines de utilizarse electoralmente. Poca confianza… Encuentro Social de Hugo Flores ya tiene una rebelión en Baja California. Se integró un nuevo comité estatal. No es asunto menor, pues ese partido tiene su sede y origen allá en tierras fronterizas… Para celebrar bien el Año Nuevo, el cual deseo traiga bendiciones a los hogares de todos los pacientes lectores de este espacio, esta columna se publicará de nuevo hasta el próximo 3 de enero. Felicidades…