Aun cuando todavía faltan algunos meses para que la mayoría de la gente esté vacunada contra el Covid-19, la sola noticia de que la vacuna ya está disponible debe ser causa de optimismo.

A todos nos fue mal este año, pero en la pandemia no todos la pasamos igual. Aquellos que por fortuna tenemos mejores condiciones económicas, enfrentamos una realidad muy diferente a la gente de escasos recursos que, en la mayoría de los casos, vive al día.

La pobreza en que vive mas de 50% de la población, con un hacinamiento que hace imposible guardar la sana distancia y permanecer al interior de la vivienda, así como por los bajos e inseguros ingresos y la falta de una red de protección social, son factores que provocaron más contagios, más muertes y sobre todo más angustia por la incapacidad de dar respuestas a sus familias.

Si a esto le sumamos los malos e insuficientes servicios de salud que hay desde siempre en el país, el resultado es que somos de los países en el mundo que menos resistencia tenemos a la pandemia.

El gobierno no estuvo a la altura del problema, por un lado, la reacción fue tardía al minimizar el riesgo y por el otro el rechazo a tomar medidas más drásticas en el aislamiento y la obligación de uso de cubrebocas, provocaron que sobre todo entre la gente de menores recursos los riesgos, contagios y muertes fueran mucho mayores.

El gobierno parece no saber qué hacer con esta segunda ola. En la primera etapa apoyó —aunque fuera en forma insuficiente— a la gente y a las pequeñas empresas, pero ahora que las cosas se han vuelto a complicar, parece que el gobierno ya no tiene la voluntad para volver a dar apoyos por miedo al endeudamiento y a crear un hoyo en las finanzas públicas.

Ya no es posible volver a paralizar toda la economía como sucedió en los meses de abril a junio. Para los pobres, el quedarse en casa y no trabajar es imposible y tienen que seguir su vida normal, aunque corran riesgos de contagiarse y morir. El aislamiento total —Rojo— ya la economía familiar de la gente de escasos recursos no lo aguantaría y las consecuencias en el aumento de la pobreza serían extremas.

Hoy más que nunca es urgente que el gobierno despliegue una estrategia de apoyo a la gente de escasos recursos y a las empresas de todo tamaño, de otra manera el rebrote de la pandemia puede ser muy grande durante el primer trimestre del próximo año.

Muchas lecciones nos va a dejar la pandemia, para mí la más importante es que no podemos seguir tolerando las diferencias sociales y la pobreza que existe en México. No es posible que las familias pobres vivan hacinadas en un cuarto en condiciones inhumanas, no es posible que más de 50% de la población no tenga servicios de salud suficientes y de calidad, y no es posible que 50% de la población trabaje en el sector informal sin ninguna red de protección social.

Lo que deja claro la pandemia es que el Estado mexicano no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una emergencia como la que vivimos y no tiene la capacidad financiera para impulsar el crecimiento económico y garantizar los derechos sociales que permitan en el mediano plazo eliminar la pobreza. Es el momento de buscar un acuerdo nacional para dotar al Estado de los recursos que se requieren para sacar de la pobreza a la mitad de la población.

Lo que no debemos olvidar ahora que termine la emergencia es que, si bien a todos nos afectó la pandemia, ésta no fue igual para todos y que hasta para morir las diferencias son enormes.