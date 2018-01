Ha confirmado el coordinador de los senadores panistas Fernando Herrera lo advertido en este espacio, a los partidos del Frente –PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- les importa un comino fortalecer el sistema anticorrupción.

Prueba de que sus discursos - ¡“ah, por los corruptos”! -, son solo la retórica para la campaña, un tema que por eso pospusieron en el Congreso, para tenerlo como estribillo electoral.



No les importará que antes de la elección y, quizá, en el resto del sexenio no se consiga fortalecer al sistema anticorrupción, con el riesgo de que, según quien gane la elección presidencial, todo lo ganado se vaya por el caño.



Marihuana legal no detendrá violencia

Es posible que deba evaluarse con sensatez la posibilidad de legalizar el uso y consumo de la marihuana, pero sin albergar la fantasiosa idea de que con eso se reducirá la violencia criminal en la República.

La violencia criminal en tantas entidades de la República es por la disputa de los territorios para el trasiego, la producción y la distribución de heroína, cocaína y metanfetaminas. Y, además, por el control territorial de las criminales prácticas de la extorsión, el cobro de piso, el control del comercio informal y el tráfico de combustibles robados.

Es tal la diversificación de las bandas criminales que una legalización de la marihuana sólo dejaría satisfecho a un sector de la sociedad, pero no reduciría los niveles de violencia.



Este si es un real cerco informativo



Digamos que no es precisa la afirmación de que en torno a algunos políticos y candidatos hay un cerco informativo. Al menos no en un entorno de plena libertad de expresión, como corresponde a toda sociedad democrática.

Pero sí hay un cerco informativo en torno a las actividades de un sector de la sociedad: el de los ciudadanos y ciudadanas católicos de la República. Por eso, por los prejuicios en los medios de comunicación no fue noticia la concentración de casi 40 mil mujeres y hombres jóvenes en el Cerro del Cubilete.

Tal comportamiento sólo demuestra los prejuicios hacia un sector de la sociedad, considerado contrario a los presuntos valores liberales que tantos dicen practicar. Bien decía Einstein: es más fácil dividir el átomo que deshacer un prejuicio.



NOTAS EN REMOLINO



Hoy presentará el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador sus propuestas para Procurador General de la República, Fiscal Electoral y Fiscal Anticorrupción. Sagaz táctica para crear la percepción de la inevitabilidad de su triunfo… La CNDH irá a Chihuahua a verificar las quejas de tortura de Alejandro Gutiérrez, acusado de participar en el desvío de fondos al PRI… Esos foros de consulta del PAN y el PRD, se parecen mucho a los foros del viejísimo IEPES priísta en las épocas de esplendor tricolor… Todos los candidatos de oposición ofrecen a los empresarios fronterizos reducir el IVA. No preguntan porque antes del aumento la diferencia entre el 11 y el 16 por ciento no se trasladaba a los consumidores… Ahora pide López Obrador la intervención de todas las Iglesias para que convenzan a los feligreses de no aceptar dinero a cambio de su voto… El Tribunal Federal Electoral asegura a los ciudadanos que su tarea esencial es garantizar la integridad y respeto de su voto…