La inocuidad es un concepto que todos los días ponemos en la práctica en nuestros hogares, cuando hablamos de la higiene y la limpieza, buscamos consumir los alimentos más limpios y cuidados posibles para nosotros y para nuestras familias. En la industria de los alimentos, significa de forma simple, que los alimentos no contengan ningún “peligro”; es decir que no contenga microorganismos, sustancias químicas o materiales no deseados que puedan ocasionar daño a nuestra salud.

Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) son uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país y en el mundo con importantes consecuencias económicas. Afectan principalmente a lactantes, niños, enfermos, embarazadas y adultos mayores, provocando graves consecuencias que pueden llegar incluso a la muerte. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2020, se calcula que anualmente 600 millones de personas enferman en el mundo debido al consumo de alimentos contaminados; de éstas, 420 mil personas fallecen por la misma causa; el 40% de los decesos son de niños menores de 5 años.

La pandemia por COVID-19 elevó la importancia de la inocuidad alimentaria en todos sus eslabones, desde el campo, los mercados, la industria, hasta las cocinas. Se hizo manifiesto que son lugares de transmisión rápida no solo de ETAs, sino de COVID 19, la pandemia puso de relieve los desafíos de la inocuidad en la alimentación.

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se celebra cada 7 de junio desde el 2018 y tiene como objetivo llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible.

Actores de todo el sistema alimentario jugamos un papel importante para resguardar a los alimentos y evitar que sean vectores de riesgos a la salud, en toda la cadena de suministro, desde los productores hasta los consumidores finales, incluidos los Bancos de Alimentos, debemos ser tenaces en mantener un estándar de inocuidad y prácticas rigurosas para garantizar que el consumo de los alimentos sea seguro: “Alimentos inocuos, mejor salud”, es el eslogan del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos en 2022, los alimentos siempre deberían nutrirnos; son esenciales para la salud y el bienestar de las personas, de los animales y del ambiente. Sin la condición de inocuidad, no podemos aprovechar su valor nutricional ni sus beneficios.

Por ello, en la Red de Bancos de Alimentos de México promovemos el correcto almacenamiento y distribución de alimentos, implementando prácticas seguras en la manipulación de los productos alimenticios que recibimos en donación por parte de nuestros Aliados, quienes también enfocan sus esfuerzos en el aseguramiento de la calidad y el compromiso de llevar alimentos a quienes más los necesitan.

De esta forma podemos garantizar que cada mes más de 2 millones de personas en vulnerabilidad alimentaria reciban alimentos seguros para su consumo a través de los 54 bancos de alimentos que conformamos la Red BAMX; todos nuestros esfuerzos y labores diarias se dirigen a ser los Bancos que alimentan a México.

*María Fernanda De la Mora es coordinadora de Calidad y Edna Herrera es Gerente de Fortalecimiento y Atención a Bancos, de la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX).