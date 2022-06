Hace unos días tras la terrible masacre en Uvalde, Texas, donde lamentablemente 19 niños y 2 profesoras fueron asesinados en manos de otro menor de edad, paralizó nuestro mundo por un momento. Una tragedia sin duda. La masacre de Uvalde, de nueva cuenta trae a nuestra mente recuerdos dolorosos desde Colombine en 1999 muy cerca de Littleton Colorado, donde fallecieron aproximadamente 15 alumnos -entre ellos profesores- en manos de dos jóvenes que finalmente murieron en el lugar. Si reparamos un momento en ello, estos eventos con características similares tienen mucho que decir.

Hace casi 20 años, los movimientos en contra de la venta de armas en Estados Unidos cobraron la atención del mundo. Las armas y su regulación son y han sido ya temas históricos, que desgraciadamente terminan en la arena pública, donde la discusión en torno a la muerte de jóvenes asesinados por otros jóvenes pierde su dimensión. Hace 20 años, la culpa sobre la masacre recayó puntualmente en la música de Marylin Manson que influenciaba a los jóvenes y la venta discriminada de armas en Estados Unidos, que podían adquirirse en tiendas de conveniencia sin ningún problema. Hoy, nada ha cambiado. La única diferencia es que existen redes sociales, y este evento antes de llevarse a cabo, fue dado a conocer por el joven Salvador Ramos a una amiga en sus redes sociales, misma que no le creyó.

Más allá de entrar a una discusión sobre quien tuvo la culpa, quien no atendió el llamado de auxilio, la falta de protocolos y de reacción inmediata por parte de la policía para haber evitado este trágico evento, -lo cual sin ninguna duda es relevante, pero no nos permite dimensionar el problema donde el día de hoy, 22 familias se encuentran destrozadas-, pudiera ser esto. ¿Qué hace posible que un joven de 18 años pueda acceder a armamento de alto calibre, municiones indiscriminadas y posteriormente salir a matar personas inocentes? Si, el acceso a las armas es sin dida el primer punto de discusión. Si los jóvenes no tuvieran acceso a las armas y a precios tan económicos, definitivamente habría una contención, pero, ¿qué pasa con el manejo de emociones, de pasiones que hacen que algo salga de control y pueda motivar a una persona a aniquilar a otros, a desechar a otros como si fueran personajes de videojuego?

Escuchando la discusión el fin de semana pasado entre los miembros de la Asociación Nacional del Rifle, lamentando los hechos, pero fortaleciendo sus posturas en torno al acceso de las armas, por otra parte, presenciar grupos de discusión retomando las promesas del Black Lives Matters, y, por otra parte, a los demócratas pidiendo que la venta de armas sea prohibida en Estados Unidos, muchas cosas se ponen sobre la mesa. ¿Cómo justificar un derecho a tener armas para uso de defensa personal y recreativa, si en estos casos, han sido utilizadas para aniquilar a otros? ¿Qué implica que en un país como Estados Unidos, donde las instituciones estarían ahí para proteger y vigilara a sus ciudadanos, una parte importante de la población siempre se siente en riesgo? ¿Por qué existe tanto miedo entre ciudadanos de distintas etnias, que parece que hoy se potencializa en lugar de sensibilizarse? ¿Qué implica política y económicamente la venta de armas para Estados Unidos que tras años de discusión no pueda lograr una regulación en esta materia?

El día que la masacre de Colombine se llevo a cabo, aquél lejano 20 de abril de 1999, se registró a su vez el mayor bombardeo en Kosovo, en la guerra área lidereada por Estados Unidos y la OTAN, gran parte de ese armamento era producido en la fábrica de explosivos de Littelton.

Cuando algo se normaliza y se registra en una lógica cotidiana, como la cultura de las armas, la mezcla que esta pueda producir con los afectos, las creencias y las pasiones, siempre es un terrible azar. Solo para tomar nota, voltear a Uvalde, me hizo reflexionar sobre nuestras masacres, que también son dolorosas y trágicas, la diferencia, es que pareciera ser que a nosotros la muerte de niños no nos indigna tanto, bajo el velo del crimen organizado, el cual nos tiene anestesiados para justificar que todas nuestras muertes son producto de enfrentamiento entre grupos criminales, como si eso no fuera igual de grave.

Para tener solo una idea de nuestra tragedia, tan solo en 2021 aproximadamente 2440 menores de edad fueron asesinados por arma de fuego. Esto implica que, de conformidad a la REDIM, aproximadamente 7 niños son asesinados diariamente en nuestro país. Tristemente ellos aún no tienen un espacio en las tribunas publicas para pedir que se les defiendan sus derechos, y tampoco tienen como movilizar capital social para denunciar la injusticia en la que viven. Ellos son nuestra responsabilidad, y el futuro de este país, y también se están muriendo…