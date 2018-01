Los temas económicos serán fundamentales en las plataformas electorales que ya deben estar elaborando con mayor detenimiento los candidatos presidenciales. Entre esos temas, tal como lo abordé en mis columnas del 2 y 9 de noviembre del 2017, se encuentran, entre otros: la política fiscal que incluye la disciplina de las finanzas públicas con planteamientos en políticas tributaria, de gasto y de reducción del endeudamiento; la postura hacia el régimen de comercio internacional, específicamente frente al TLCAN; la promoción de un entorno de mayor competencia; políticas encaminadas hacia la promoción de la productividad; la formalización laboral; promoción de infraestructura; propuestas para abordar la problemática de las pensiones; acciones para favorecer la inversión, y políticas para asegurar la estabilidad financiera.

Pero hay una serie de otros temas no económicos que serán determinantes en las campañas, a saber, cinco grandes temáticas: la corrupción, la seguridad pública, la legalización de la mariguana, el aborto legal generalizado y la aceptación de las uniones de sexo igualitario. Las tres últimas son controvertidas, pues inevitablemente trastocan elementos de índole moral. Pero en los dos primeros temas hay un consenso sin discusión: la sociedad está harta de la enorme corrupción gubernamental y de la inseguridad que ya se percibe como rebasada. La opinión pública coincide en quien ha sido responsable de que la situación haya llegado a tal grado de gravedad: el gobierno actual. Así, estos dos temas representan una encrucijada muy complicada sólo para uno de los candidatos: Meade. Es de esperarse que sus contrincantes capitalicen lo anterior y puede preverse que un eje importante de las campañas de López Obrador y Anaya girará alrededor de atacar a Meade en lo relativo a seguridad y corrupción. ¿Tendrá Meade argumentos convincentes para repeler estos cuestionamientos? ¿Defender lo indefendible?

Hasta ahora, Meade ha sido muy evasivo cuando se le cuestiona sobre esos dos temas. Sin embargo, para neutralizar parcialmente este lastre sobre él, no tiene otra opción más que un deslinde y rompimiento con Peña Nieto y su gobierno. No es algo sencillo, ya que le debe la candidatura. Además, ello implica tener temple, carácter y determinación, características que están por verse en este candidato. ¿O hay otra salida?

En los otros tres temas de la legalización de la mota, el aborto y las uniones gay obviamente no hay consenso público. Al respecto, será importante que los candidatos distingan que su convicción personal, ya como gobernantes, no se le debe imponer a la sociedad. Además, son temas que forman parte de las visiones de los diferentes partidos, que podrían chocar en las coaliciones que han conformado. Habrá que ver si AMLO, Anaya, Meade y posiblemente el Bronco tienen la madurez para no imponer en sus posturas de campaña su preferencia moral muy personal al respecto.