¿Tarde el llamado de Ricardo Monreal?

El pasado viernes un hombre irrumpió en la casa de la señora Nancy Pelosi, segunda en la línea de sucesión estadunidense y al no encontrarla atacó a su esposo, agresión resultado de los delirantes mensajes trumpistas de odio.

Ayer, el asediado senador Ricardo Monreal, aún coordinador de la mayoría en el Senado, hizo un llamado a morenistas y no morenistas, a la sociedad toda: “no nos contaminemos de los mensajes de odio”.

Vale preguntarnos si no llega tarde su llamado, pues diariamente arrecia la violencia verbal de campaña, y preguntar si al oficialismo le importará si algunos desorientados fanáticos creen que la violencia verbal es licencia para atacar opositores.

¿Importan las campañas adelantadas?

Muchos que, por diversas razones, no ven el cambio desde 2018, advierten que los aspirantes -corcholatas, en el argot de Palacio- a la candidatura presidencial del Partido Oficial se arriesgan a sanciones por campañas adelantadas.

Al oficialismo y, lamentablemente, arrastrados por la necesidad, hasta los políticos de oposición estarán en el mismo riesgo, sólo que ellos, a diferencia de “las corcholatas”, no contarán con la benevolencia de las autoridades electorales.

O alguien cree que rechazar la reforma electoral impedirá que el Gobierno de la República logre que antes del próximo verano en los organismos electorales habrá generosos aliados. Para eso, se dicen, es el Poder, aunque ya no se vean distintos.

Difícil que la SCJN reviva leyes callistas

El callismo, paradójico y contradictorio, construyó instituciones que cimentaron el México de hoy,pero también sus prejuicios anticatólicos impusieron leyes antirreligiosas provocaron La Cristiada y fueron atemperadas hasta hace poco más de 30 años.

Así, aunque con reglas excepcionales, en México hay relativa libertad religiosa que batalla con las visiones de modernidad que incluyen a la catolicidad como parte de los satanizados conservadores.

Siendo como es la religiosidad popular inseparable de la idiosincrasia, parece infundado el temor de la Arquidiócesis Primada de México de que la Primera Sala de la Suprema Corte declare inconstitucional poner un nacimiento en el edificio de un ayuntamiento yucateco.

NOTAS EN REMOLINO

Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en sincronía consideran injusto que la autonomía del INE incluya que los consejeros electorales ganen más que el Presidente. La pregunta que no pueden o no quieren contestar es cuanto vale la estabilidad política y social que garantizan elecciones libres y democráticas... La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, según la agencia Reuters dicen que de acuerdo con sus planes verificarán si México ha cumplido con sus recomendaciones, pero que no hay ningún acuerdo para diciembre... Difícil que, pese a amparo concedido sea liberado el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, pues el estaba en el Poder cuando la elección de 2006... Pese a las leyendas, el PRI siempre fue una coalición de fuerzas estatales y locales, clave, entre otras cosas, de su permanencia. Morena no tiene más de un año para hacerlo... Una paradoja. En Oaxaca por oponerse al ferrocarril transístmico al activista Jesús García, homónimo del Héroe de Nacozari... Decía el galo George Clemenceau: “gobernar dentro de un régimen democrático sería más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones” ...