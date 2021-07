Uno de los temas que con mayor ahínco procura evitar el presidente López en sus mañaneras es el de los desaparecidos. Cuando eventualmente se le llega a plantear tiene una batería de respuestas a modo: estamos trabajando todos los días, el subsecretario Encinas está trabajando intensamente, no hay límite de recursos para resolver esto, o: el gobierno ya no desaparece a nadie. Eventualmente, el subsecretario Encinas se presenta en las mañaneras y da información de la búsqueda: fosas clandestinas, número de desaparecidos, restos identificados y sin identificar, personas halladas, etc. Por supuesto, no dudo del trabajo del funcionario, pero el problema es que las personas siguen desapareciendo y el Estado no parece estar haciendo mucho por evitarlo.

Cuando hablo de las desapariciones me refiero a aquellas que se clasifican como forzadas. La organización Amnistía Internacional (AI) señala que “…son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran.” Lo anterior deja claro que las desapariciones siempre son responsabilidad del Estado. Cuando el gobierno decide no combatir frontalmente a los cárteles y estos hacen desaparecer personas, el Estado se vuelve cómplice de ese delito, sancionado a nivel internacional. Incluso, agrega AI, si las personas escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Anoto que estas cicatrices no solo permanecen en quienes fueron las víctimas directas, sino en familiares, amigos, colegas, vecinos. Una de esas cicatrices es el miedo, ese miedo que, como diría Roy Batty, nos hace esclavos.

El tema es actual y cotidiano. Por ejemplo, en el norte del país una nota del 8 de julio de Sinembargo señala que hay una carretera llamada “de la muerte”. Este camino une la ciudad de Monterrey (NL) con Nuevo Laredo (Tamps) y han desaparecido al menos 71 personas, según reporta Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Se cree que estas desapariciones, sobre todo de hombres, se deben a los enfrentamientos entre los Cárteles Jalisco Nueva Generación y el del Noreste.

Si en el siglo pasado desaparecían sobre todo hombres, en los últimos 20 años también están desapareciendo mujeres y niñas. Animal Político (5-VII-21) revela que todos los días desaparecen nueve mujeres jóvenes entre 12 y 17 años. Esta situación no es nueva, revela la nota, en los últimos diez años se han reportado tres mil 241 chicas desaparecidas. La mayoría de ellas es hallada después, pero la edad y los relatos que hacen apuntan en una dirección: huyen de algún tipo de violencia, sea en la familia o en sus comunidades.

Las denuncias de desapariciones forzadas son antiguas, se tienen datos desde los años 60, aunque estos no sean muy confiables porque posiblemente hay un subregistro. En los años 70 la guerra sucia incrementó los reportes, pero fue a partir del 2006, en la guerra de Calderón contra el narco, que los números se elevaron. Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue en el sexenio de Peña cuando los casos de mujeres y menores desaparecidos tuvieron un fuerte incremento. En 2017 se reportaron 955 casos, casi el triple que en el primer año del sexenio pasado. Pero en este sexenio las cosas no pintan mejor: en los primeros seis meses de este año se han reportado como desaparecidas 484 niñas menores de 17 años.

El subsecretario Encinas señala que entre 2006 y 2020 han desaparecido poco más de 80 mil personas (El Universal 2/II/21), pero la CNB ha actualizado la cifra y señala que hasta el momento son más de 87 mil. Tan solo en este sexenio, dice la misma fuente, han desaparecido 21 mil personas. Para tener una idea de lo que esto significa hay que decir que en Siria, un país azotado por la guerra, han desaparecido 75 mil personas desde 2011, según AI. Cierto que México es un país más grande y poblado, pero lo que está pasando en nuestro país equivale a los números de una guerra.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Varias personas no entienden el grito de batalla de quienes han sufrido la desaparición de alguien. Es lógico, no han sufrido en carne propia este devastador suceso que muchas veces mata a las personas en vida. Este grito significa no solo la esperanza, como una pequeña vela en la oscuridad del infinito, sino también algo de orden práctico: si damos por muertos a los desaparecidos nadie más los buscará, tampoco se hará justicia porque no hay restos o delito evidente.

A lo largo y a lo ancho del país grupos de búsqueda se han integrado por quienes han sufrido una de estas tragedias. En su mayoría son madres, hermanas, tías, primas, hijas, un ejército sin miedo e invencible habla con funcionarios, busca testimonios, escarba la tierra. Buscan a sus hijos e hijas, a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos. Parafraseando a Sting: ellas bailan solas, con sus padres, sus hijos, sus esposos…