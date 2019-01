Es innegable que en los primeros días del desabasto de gasolinas la crisis pareció poner a la defensiva al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, con la narrativa de luchar contra la corrupción, el gobierno logró retomar la iniciativa.

La magnitud de la trágica explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha avivado polémicas en la opinión pública, pues hubo quienes quisieron culpar a los militares que ahí estaban, pero el Primer Mandatario avaló su comportamiento.

Y al aceptar, de alguna manera, que las fuerzas armadas no pueden hacer uso legítimo de la fuerza, ni siquiera para impedir que la población corra riesgos, muestra que hasta una exitosa narrativa puede arrinconar a un gobierno.

¡Qué difícil manejar a la mayoría!

La leyenda negra, tejida con trozos de realidad y enormes tajadas de imaginación, hizo creer que, en los tiempos del Partido dominante, la mayoría abrumadora en las dos Cámaras del Congreso hacía que los legisladores votaran casi en automático todas las iniciativas presidenciales.

Lo cierto es que los dirigentes de la mayoría en las Cámaras del Congreso tenían que negociar con las diversas facciones del Partido mayoritario representadas en cada Legislatura.

Hoy, los dirigentes de la mayoría morenista en el Congreso descubren que no hay mayorías dóciles y que hacer avanzar las iniciativas presidenciales exige de talento político, habilidad negociadora y, frecuentemente, de implacable aplicación de la disciplina.

¿Hay voluntad contra inseguridad?

Cuando uno repasa las iniciativas relacionadas con la inseguridad, cuya aprobación ha encontrado muchos obstáculos entre senadores y diputados, cada quien, por sus propias razones, hace dudar que tengan auténtica voluntad para combatir la inseguridad.

Si vamos a citar ejemplos, baste citar que, pese a discursos y narrativas, no se ha aprobado la que declara delito grave el robo de combustible. También siguen atoradas las que intentan agravar las penas para el robo de transporte de carga y el robo en casa habitación.

Es cuando uno percibe el abismo entre las exigencias de los ciudadanos, agobiados por la inseguridad, y las agendas de los políticos de todos los colores, agendas que, como siempre, no coinciden con la agenda del interés público.

NOTAS EN REMOLINO

Tal parece que la emergencia por la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha hecho repensar al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su insistente austeridad para viajar. Ir por tierra desde el Bajío hasta la zona del accidente exigió casi cinco horas de viaje por carretera. ¿Y si hubiera estado en el noroeste de la República y no hubiera vuelos comerciales programados? Por Dios, estamos en el siglo 21... Al frente del Consejo Coordinador Empresarial fue elegido el neoleonés Carlos Salazar Lomelín, quien será poco vulnerable a las presiones y a la cooptación... Suena muy bien la extinción de dominio en los predios conde se robe combustible de los ductos de Pemex: Sólo una pregunta al flamante Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, ¿qué no están los ductos sobre terreno federal que cuenta con derecho de vía?... Mientras el titular de la SEP Esteban Moctezuma prepara la reforma educativa lopezobradorista, está a diez o doce semanas que tendrá que negociar la revisión del contrato colectivo del magisterio y torear las presiones de los que buscan recuperar las posiciones administrativas perdidas... El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, se queja de cómo encontró la dependencia. Y uno que recuerda viejas leyendas políticas, se pregunta, ¿No es muy pronto para abrir el primer sobre?... No sabe uno si hay ingenuidad o malicia en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues como una de las alternativas para lidiar con eventuales desabastos de combustibles sugieren se opte por autos híbridos o eléctricos. Cierto, ofrecen un pequeño subsidio, pero ¿saben cuánto cuestan esos vehículos?...