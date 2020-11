Nada nuevo la táctica electoral de confrontar a grupos contra otros grupos, inquieta, empero, que usarla en plena mortandad por la pandemia, de las tragedias por la violencia criminal y las causadas por el empobrecimiento.

La confrontación de los gobernadores morenistas contra los demás mandatarios estatales echa en cara a los del Norte su desarrollo económico y los acusa de contribuir a la pauperización del Sureste.

Así son las disputas por el poder, dirán los más curtidos en esas lides. Quizá tengan razón, pero muchos si preocupa que, en medio de la crisis, a los "curtidos" no les importe lo que pase por enfrentar a mexicanos contra mexicanos.

Morena, hasta Job perdería la paciencia

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, ya emitió la convocatoria para el proceso interno que permitirá determinar quienes serán candidatas o candidatos a las gubernaturas en disputa el próximo junio.

La Comisión Nacional de Elecciones aprobará registros, pero el CEN del Partido Oficial será quien haga público los nombres de las y los seleccionados para cada entidad.

La dura cerviz de las tribus probada en Nuevo León y ya evidente en otras entidades hará sudar sangre al CEN. Por la rijosidad morenista, Mario Delgado envejecerá una década en pocos meses, es tan intensa que impacientaría al bíblico Job.

Verá Estados Unidos como se aprovecha un juicio

Ha solicitado la Fiscalía General de la República a la cancillería que pida a Estados Unidos la extradición a México del calderonista titular de seguridad Genaro García Luna, en proceso en un juzgado federal de Nueva York.

Desde que en Nueva York consignaron a García Luna, aquí se dijo que la FGR abriría una investigación, la cual quizá ya terminó. Como sea, seguro que aquí se calculó que en EU son lentos y malos para publicitar los juicios de expolíticos.

Ah, se dijeron, ¡imagínense que García Luna llega extraditado en la primavera, cuando empiezan los procesos de las elecciones más grandes de la historia. Eso sí que vendría como anillo al dedo, dirían los clásicos.

Notas en remolino

Al recibir la reforma judicial aprobada en el Senado, las diputaciones oficialistas, por órdenes superiores, tratarán de cambiarla, para que el Congreso pueda designar a los jueces, no el Poder Judicial, como aprobaron los senadores... Alejandro Encinas y el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón subestimaron el encono entre las comunidades de Aldama y Chenalhó. El acuerdo cuya firma aprobada para pacificar la zona no duró 24 horas. Varias balaceras rompieron la pactada tregua... La Auditoría Superior de la Federación reveló que los 60 millones de dólares que se supone se invertirían en infraestructura centroamericana y caribeña, creado cuando Trump amagó con aranceles, está intacto, depositado en el Banco del Bienestar. ¿Qué harán con él?... Sólo el 42% de los examinados para residencias médicas aprobaron el examen. Y no es, como afirman, que no quiera el Gobierno dar las plazas. Ah, la realidad tan esclarecedora... La UNOPS, esa organización de la ONU que maneja las licitaciones internacionales de medicamentos, lanzó una convocatoria para contratar un asesor legal para la venta del avión presidencial de México. No sabemos si por esa tarea también se le pagan honorarios...