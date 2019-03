Se cumple un mes de haberse instalado el mecanismo de mediación diplomática entre México y Uruguay, cuyo objetivo es destensar la crisis venezolana. Sin embargo, sobre el llamado Mecanismo de Montevideo muy poco se ha hablado en los dos países patrocinadores. ¿Qué ha pasado?

A pesar de que la agenda de tensión internacional mantiene a Venezuela en el primer sitio, en México y Uruguay parece que no se habla de la evolución, si es que existe, del mecanismo. Dos semanas atrás, Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, enfrió los micrófonos de MVS, en el espacio de Manuel López San Martin, al decir que las agendas de los cancilleres mexicano y uruguayo no han encontrado espacio para sostener una nueva reunión. Tal parece que la ponderación de sus respectivas agendas no cataloga como “urgente” la situación que vive el régimen dictatorial de Maduro.

Ayer, el periódico uruguayo El Observador publicó el estado de salud que guarda el Mecanismo de Montevideo en un texto firmado por el periodista Santiago Soravilla: “Mecanismo de Montevideo cumple un mes sin avances y en México se molestan con Uruguay”.

Su diagnóstico dibuja algo que yo le comenté al aire a Manuel López San Martin pocos segundos después del enlace con Maximiliano Reyes: el Mecanismo de Montevideo nació muerto.

Santiago Soravilla escribe en el diario uruguayo: “Una alta fuente de la cancillería que lidera Marcelo Ebrard y que estuvo en Uruguay durante esos días (6 y 7 de febrero, durante la instalación del mecanismo y durante una reunión del grupo de contacto promovido por la Unión Europea), dijo a El Observador que luego del encuentro en Montevideo no hubo novedades y que eso se debía fundamentalmente a la falta de rumbo y de una postura clara por parte del gobierno de Tabaré Vázquez”.

Soravilla agrega: “El Mecanismo de Montevideo registra muy pocos avances, lo cual generó la molestia del gobierno mexicano, que entiende que Uruguay no ha hecho los esfuerzos suficientes y que no están trabajando conjuntamente”.

Es evidente que Marcelo Ebrard se molestó la mañana del 7 de febrero cuando entró a la reunión del Grupo de Contacto, en donde Uruguay abandonó a México al unirse la Unión Europea y otros países pidiendo a Maduro la celebración de elecciones.

“A los mexicanos no les cayó nada bien que Uruguay firmara la declaración del Grupo de Contacto Internacional y menos que una semana después junto a Mauricio Macri pidiera encontrar “una solución democrática con elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables” en Venezuela”, escribe Soravilla.

Uruguay continúa manteniendo reuniones no con el Mecanismo de Montevideo sino con el Grupo de Contacto Internacional. El jueves de la semana pasada, representantes de la cancillería uruguaya viajaron a Bruselas para participar en una reunión técnica de la Unión Europea en la que acordaron una serie de “acciones”, como seguir buscando espacios para lograr el ingreso de ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas y la realización de elecciones, según supo El Observador con base en fuentes diplomáticas.

En el encuentro también analizaron los informes elaborados por la delegación que se reunió con ambas partes en Venezuela. Por Uruguay viajaron a Caracas el director de Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño, y la directora de Derechos Humanos, Dianela Pi; mientras que la UE estuvo representada por la jefa de la Delegación, Isabel Brilhante. El vicecanciller Ariel Bergamino dijo a la agencia Sputnik que la oposición y el gobierno venezolano tuvieron “buena recepción” al diálogo, lo que “confirma la validez de la misión”.

Sin embargo, las tripas de la dictadura no asimilan al grupo de contacto. Claudia Salerno, representante de Maduro ante la UE, criticó el martes la “extrema incoherencia” de la UE por apostar por el diálogo y reconocer al mismo tiempo a Juan Guaidó como presidente.

¿Cuándo reaccionará Ebrard?

El gobierno mexicano encontró en el Mecanismo de Montevideo el perfecto escudo mediático para justificar una supuesta mediación diplomática en un entorno de descomposición de la dictadura de Maduro en donde el diálogo ha sido violado sistemáticamente por el régimen venezolano.

En la agenda oculta del presidente uruguayo se encuentran los vínculos financieros entre su familia con el dictador. Tabaré, entre la espalda y la pared. México, por su parte, deseaba encontrar un mecanismo de mediación en el que participaran decenas de países. El hambre y la comida se encontraron en Montevideo los días 6 y 7 de febrero.

¿Marcelo Ebrard no sabía que Uruguay se uniría al Grupo de Contacto Internacional en la solicitud de elecciones democráticas?

Rusia ya avisó que podría unirse al Mecanismo; sin embargo, habría que preguntarle a Uruguay si le interesa que evolucione tal mecanismo que está muerto.