El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está levantando inquietud entre los inversionistas extranjeros. Así nos lo han confirmado estrategas de Bank of América Merrill Lynch; y Barclays.

De acuerdo con el Economista para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch, Carlos Capistrán, ellos ven que hay un 25% de probabilidad de que Estados Unidos anuncie su salida del TLCAN.

Se trata de una posibilidad entre cuatro, nos comenta. Pero matiza que es una proporción similar a la que concedían para que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos.

En conversación, nos dijo más tarde que los negociadores mexicanos y canadienses, han participado con una destacada habilidad, pues aceptaron sentarse a revisar el acuerdo, a petición de Estados Unidos. Y han logrado mantener la negociación abierta, a pesar de las exigencias del único país interesado en revisarlo.

Les doy un dato más, acerca de la inquietud que despierta esta negociación entre los inversionistas: esta misma semana, el CEO del Royal Bank of Canada, Dave McKay, admitió públicamente que “se ha incrementado la probabilidad de que se desmantele el TLCAN”.

Luego, argumentó que él concuerda con los líderes de negocios y el gobierno canadiense, acerca de que es preferible no seguir en el Tratado, ante la alternativa de quedarse y sostener un mal acuerdo.

Sobre esta observación, quisiera destacar dos vertientes: los líderes empresariales, y funcionarios públicos de los tres socios del TLCAN, han sido suficientemente diplomáticos y estratégicamente hábiles, para limitar expresiones catastrófistas sobre el futuro del TLCAN. Y que el CEO del segundo banco de Canadá, emita una observación de este tamaño, ante banqueros de su país, no parece una buena señal.

Claaaro, si se asume que estamos a unos días del arranque de la Sexta ronda de negociación del acuerdo, a realizarse precisamente en Montreal, podríamos pensar que se trata de una estrategia de negociación, similar a la que fijó México en noviembre pasado.

Y les doy un dato más, para su consumo y discreta observación. Este lunes tuve la oportunidad de entrevistar al Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, en su visita a México. Y sobre el futuro del TLCAN me dijo puntualmente: “Tendremos Tratado de Libre Comercio entre las economías de Norteamérica y será, como digo, en virtud del enorme interés que tienen los hombres y mujeres de negocios de los tres países, y la mayor parte de los habitantes de los tres países para tener un acuerdo mejorado y actualizado”.

¿Y las elecciones?

Este es otro tema, otro gran tema que inquieta a los inversionistas internacionales. Tanto, que están buscando a los asesores económicos de los precandidatos a la Presidencia de México, para escucharles de viva voz, sus planteamientos, tal como nos explicó el martes, en conferencia de prensa, el estratega de Bank of América.

Y es que sí están tomando en cuenta, entre sus escenarios, la posibilidad de que el resultado electoral de México, culmine con la llegada de un mandatario que vaya en contra de las políticas de apertura que caracterizan al país desde hace años. Por ello, se anticipan mucho más cautelosos en sus decisiones.

¿Y Trump?

Seguro todos saben a esta hora que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que asistirá al Foro Económico de Davos, que inicia en 12 días.

El mismo Foro que el año pasado entregaba la estafeta del liderazgo mundial al presidente de China, Xi Jinping. El mismo funcionario que solicitó abrir el TLCAN para promover una serie de cambios.

Será interesante ver su discurso en el Foro, que este año centrará las discusiones en torno al tema “Creando un futuro compartido en un mundo fracturado”.

Por cierto, el encuentro se realizará entre el 23 y 26 de enero. Y adivinen: la Sexta Ronda de Negociación del TLCAN, arrancará también el 23 de enero, en Montreal. ¿Será que aprovechará Trump el escenario del mayor Foro de inversionistas del mundo, para hacer una maniobra de negociación agresiva como las que le caracterizan?

De mis apuntes

El pasado 6 de enero, día de Reyes, esta reportera cumplió 20 años de ejercer esta apasionante profesión. Dos décadas de que El Economista me abrió sus puertas. Y en una maravillosa Diosidencia, en mi aniversario de reportera entrevisté a José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, quien se inscribió en mi historia profesional, como el primer funcionario público que me concedió una entrevista, cuando era responsable de las finanzas nacionales. Y quien coincidentemente, también me acompañó en mi primera nota de ocho en el periódico. Sigo pensando que soy una reportera con suerte.

