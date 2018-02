En alguna ocasión reciente se escribió en este espacio que el presidente Trump aborrecía al TLCAN y que su deseo íntimo parecía el de querer acabarlo, pero que no deseaba aparecer ante la historia como el déspota autoritario que había terminado con el acuerdo de manera unilateral. La postura de oposición por parte de Trump frente al TLCAN parece no haber variado y se confirmó en el Discurso del Estado de la Unión que presentó apenas el martes pasado ante el Congreso de su país. En dicho informe Trump señaló textualmente que “Estados Unidos finalmente ha pasado la página de acuerdos comerciales injustos que sacrificaron nuestra prosperidad”.

Sin embargo, las negociones del acuerdo actualmente en marcha no necesariamente reflejan esa postura derogatoria. La actitud de la delegación de Estados Unidos en esa negociación más bien parece ser de tácticas dilatorias e indefinición. Como una demostración, cuando recientemente se pidió al representante comercial de ese país, Robert Lighthizer, que aclarara el vacío que proviene de que la Casa Blanca no desea tener dentro del TLCAN un mecanismo de solución de controversias vinculante, dicho funcionario comentó evasivo: “Éstas son preguntas difíciles” y agregó para redondear su postura que “si me sentara aquí y dijera: ‘Aquí está mi plan’, no sería un gran plan”.

La gran novedad en el escenario en el que se renegocia el TLCAN es una carta que se envió a Trump por nada menos que 36 legisladores del Partido Republicano en defensa del acuerdo y de su supervivencia. De manera importante, apareció como firmante de esa carta el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Entre los argumentos contenidos en la misiva cabe destacar que “ya sea empresas manufactureras, agricultoras o empresas aseguradoras, un amplio rango de industrias se ha beneficiado de este acuerdo y los consumidores estadounidenses lo han aprovechado también”. Y se agregó en dicha carta la conveniencia de “modernizar el NAFTA (TLCAN) para elevar el acceso a los mercados, expandir las exportaciones energéticas e incluir provisiones sobre propiedad intelectual y comercial que harán a este acuerdo mucho más benéfico para Estados Unidos”.

¿Escuchará Donald Trump la voz de los 36 legisladores republicanos encabezados por Mitch McConnell? Ciertamente, no se trata de un grupo sin importancia que exhorta a Trump a “catapultar la economía americana como ningún otro presidente lo ha hecho antes”.